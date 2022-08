Sandra Milo: “Ho vissuto relazioni violente, porto ancora le ferite” Sandra Milo ha raccontato di avere vissuto delle relazioni violente: “Nelle mie storie, amore e morte sono sempre stati vicini”. Poi, ha ricordato il legame con Federico Fellini.

A cura di Daniela Seclì

Sandra Milo si è raccontata sulle pagine del settimanale Gente. L'attrice, che oggi ha 89 anni, è impegnata nella stesura della sua autobiografia. Nel corso della chiacchierata, ha spiegato come fa a mantenersi sempre così energica:

Non bevo, non fumo, non mi drogo. Ma soprattutto nella vita sono riuscita a fare quasi sempre quello che volevo: fa bene allo spirito e al fisico. Se lo spirito è sereno, poi anche tutto ciò che è materia lo è. Fare ciò che si vuole ha un prezzo infinito però. Seguire le grandi linee già tracciate forse è più facile. Io alle linee mi sono opposta e quando volevo una cosa, la perseguivo fino in fondo, costasse quel che costasse, usando i mezzi necessari.

Sandra Milo e le relazioni che le hanno lasciato delle ferite

Sandra Milo ha vissuto tanti amori, a cui purtroppo si sono accostate anche delle relazioni che le hanno lasciato delle ferite. L'attrice ha raccontato: "In amore sono sempre stata l'esca, mai la lenza. E sono sempre stata uno spirito libero, questo forse ha dato fastidio. Nelle mie storie, amore e morte sono sempre stati vicini. Erano amori estremi. Alcuni sono stati violenti. E nel mio corpo porto ancora le ferite delle conseguenze degli amori passati. Ma non sono una donna che nutre rancore".

La relazione con Federico Fellini

Infine, è tornata con la mente alla relazione con Federico Fellini. In passato l'attrice ha svelato di essere stata la sua amante per 17 anni. Il regista era sposato con Giulietta Masina: "Mi volle in 8 1/2. Venne a trovarmi in camerino, mi baciò, svenni. Mi disse: "Che bamboccia, una donna come te che sviene per un bacio". lo certo che ne avevo dati di baci e non ero svenuta, ma lui è stato come un fulmine. Il fulmine però è rapido

e passa. Lui non è mai passato". L'attrice ha ammesso che ancora prova "un sentimento fortissimo" per lui e quando le capita di ripensare a Fellini, lo fa "con gioia e allegria". Infine, le parole su Giulietta Masina: