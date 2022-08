Florence Pugh e Zach Braff si sono lasciati, l’attrice: “Quando ne parlo ho un nodo alla gola” Florence Pugh e Zach Braff si sono lasciati. La loro è stata una relazione vissuta nella completa riservatezza e anche l’annuncio della separazione avviene tempo dopo, durante un’intervista rilasciata dall’attrice.

A cura di Ilaria Costabile

Florence Pugh e Zach Braff si sono lasciati, dopo una storia durata tre anni, seppur non vissuta nella maniera più riservata possibile. È stata l'attrice a rivelare la fine della sua storia d'amore in un'intervista rilasciata per il numero di settembre di Harper's BAZAAR e riportata anche da People. I due, già da qualche tempo hanno preso strade diverse, ma hanno deciso di non divulgare subito la notizia.

L'annuncio della separazione

Florence Pugh in una lunga intervista rilasciata in vista della presentazione del film "Don't Worry Darling" alla Mostra del Cinema di Venezia, di cui è protagonista insieme ad Harry Styles, ha raccontato anche qualcosa del suo privato, rivelando di aver chiuso una relazione che per lei è stata importante, ma che era arrivata ad un punto in cui entrambi dovevano decidere come farla evolvere: "Abbiamo cercato di separarci senza che il mondo lo sapesse, perché è stata una relazione su cui tutti si sono sentiti in diritto di parlare. Sentivamo solo che agendo in questo modo avremmo avuto il vantaggio di non avere milioni di persone che ci dicevano quanto fossero felici che non stiamo più insieme. Quindi l'abbiamo fatto". La 26enne, poi, ha aggiunto che non è stata una decisione semplice: "Ho un nodo alla gola quando ne parlo", dichiarando di non aver mai sopportato la costante attenzione mediatica nei suoi confronti:

Ogni volta che sento che quella linea è stata superata nella mia vita, che si tratti di paparazzi che catturano momenti privati ​​​​o che non sono nemmeno reali, o di canali di gossip che incoraggiano il pubblico a condividere momenti privati ​​di personaggi famosi che camminano per strada, penso che sia incredibilmente sbagliato. Non penso che le persone, solo perché fanno questo lavoro, debbano essere guardate e indagate su ogni aspetto della loro vita. Non ci siamo iscritti a un reality show

La storia tra Florence Pugh e Zach Braff

La storia tra Florence Pugh e la star di Scrubs, con cui vi erano 21 anni di differenza, è iniziata nel 2019, quando i due sono stati beccati insieme per la prima volta ad aprile. Entrambi, poi, sui rispettivi social avevano pubblicato qualche scatto in cui si rivolgevano amorevoli messaggi per gli auguri di compleanno. Oltre a queste piccole manifestazioni non ci sono stati grandi gesti o eventi in cui la coppia ostentasse la propria storia d'amore che hanno vissuto nella riservatezza più totale.