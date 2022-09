Sandra Milo: “Non faccio più sesso perché non ho tempo” Sandra Milo si racconta al Corriere della Sera tra amore, sesso e relazioni fuori dall’ordinario. E sul GfVip: “Signorini me l’ha proposto ma ho superato i limiti d’età”.

Sandra Milo si è raccontata nel corso di una intervista al Corriere della Sera. La diva del cinema è stata di recente protagonista di un nuovo format Sky "Quelle brave ragazze" con Mara Maionchi e Orietta Berti. Alla domanda su cosa le dà felicità oggi, la Milo risponde: "Pensare che le donne salveranno il mondo. Perché questa nuova guerra in corso è un terribile e stupido gioco maschile: io ti tolgo questo e allora io ti tolgo quest’altro. Ma che senso ha? Io sono madre, sono donna, sono abituata a cercare di creare il benessere della mia famiglia".

Il rapporto con il sesso

L'attrice, 89 anni, ha raccontato anche il suo rapporto con il sesso che non la rende più felice in questo momento della sua vita, più che altro perché non ha molto tempo per praticarlo.

No, adesso no. Non lo pratico perché non ho tempo. Ma il sesso senza amore non è che mi interessi molto. L’amore ha bisogno di cure e io non voglio un amore di seconda mano.

L'amore con Federico Fellini

Non poteva non esserci il passaggio sull'amore con Federico Fellini, con cui la diva ha avuto un rapporto lungo anche burrascoso.

Ho amato e amo infinitamente Federico (Fellini, ndr), per me è come se ci fosse ancora. È dentro di me. È stato un amore così bello, grande, infinito, divertente, senza le cose di dolore, gelosia, violenza. Ecco, io ho ancora molte riserve del mio amore con Federico. […] Ho avuto paura che potesse rimpiangere Giulietta… Poi ho avuto paura del quotidiano, che svilisce un po’: spendi troppo, stai attenta… Il nostro amore è stato privo di grandi vantaggi, ma anche di grandi svantaggi.

Poi la cosa più orrenda: "Ho tentato di uccidere una persona. Era autodifesa, ma comunque difesa estrema. Resto sempre contraria alla violenza". E un passaggio sul prossimo GfVip: "Signorini me lo ha proposto, e sarei anche andata. Ma non posso per limiti di età: il prossimo anno compio 90 anni, e non c’era nessuno che volesse assicurarmi!".