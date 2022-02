Stefano De Martino, tra il ritorno di fiamma con Belén e STEP: “Il gossip è un effetto collaterale” Mentre infuria il gossip sul ritorno di fiamma con Belén Rodriguez, Stefano De Martino torna al timone di Stasera tutto è possibile.

A cura di Daniela Seclì

Da martedì 15 febbraio, alle ore 21:20, Stefano De Martino torna al timone di Stasera tutto è possibile. Il conduttore si è raccontato in un'intervista rilasciata a Tv, sorrisi e canzoni. Nonostante stia coltivando una carriera di tutto rispetto, spesso si finisce col parlare di lui per la vita privata. In queste settimane, ad esempio, infuria il gossip sul presunto ritorno di fiamma con Belén Rodriguez. Ecco cosa ha dichiarato a riguardo.

Stefano De Martino di nuovo al centro del gossip con Belén Rodriguez

In un'intervista rilasciata al Corriere, Belén Rodriguez – che presto vedremo al timone de Le Iene con Teo Mammucari – ha commentato il presunto ritorno di fiamma con Stefano De Martino. La showgirl ha fatto sapere:

"Non mi va di raccontarmi in questa fase, mi sto occupando di me. Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così. Ora vivo sola con i miei figli. Serena".

Quanto a Stefano De Martino, quando gli è stato chiesto come mai finisca regolarmente sui giornali per il gossip, ha evitato di dilungarsi troppo sull'argomento: "Credo sia un effetto collaterale. Non puoi decidere di fare un lavoro come questo senza il rovescio della medaglia, in qualche modo penso sia fisiologico".

Stefano De Martino torna al timone di Stasera tutto è possibile

La prossima sarà la terza stagione di Stasera tutto è possibile che vedrà al timone Stefano De Martino. Il conduttore ha ricevuto il testimone da Amadeus. Di lui ha detto: "È sempre stato molto carino, mi ha incoraggiato, ci siamo sentiti anche in seguito e onestamente non è mai scontato o banale, che qualcuno lasci un programma e ti dia la sua benedizione. Certo, lui è un professionista e io sono un debuttante". A suscitare di più il timore degli ospiti di Stefano De Martino è di certo la stanza inclinata: