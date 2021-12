Stefano De Martino papà speciale: “Così sorprendo mio figlio Santiago” Stefano De Martino in un’intervista ha raccontato del rapporto con il figlio Santiago svelando che si diverte a sorprenderlo con viaggi o apparizioni quando meno se lo aspetta.

A cura di Gaia Martino

Stefano De Martino, pronto con il suo nuovo programma Bar Stella, è uno dei conduttori rivelazione degli ultimi anni. È entrato a far parte della televisione italiana in qualità di ballerino, prima come allievo ad Amici di Maria De Filippi poi come professionista. Nel 2018 ha ricoperto il ruolo di inviato per l'Isola dei Famosi e dal 2019 ha cominciato la professione di presentatore con Made in Sud per poi sostituire Amadeus in Stasera tutto è possibile. È anche un papà presente, attento e premuroso: lui ed il figlio Santiago, nato dalla relazione con Belen Rodriguez, sono inseparabili. In un'intervista al settimanale TeleSette, Stefano De Martino ha raccontato le sorprese speciali che si diverte a fare al suo primogenito.

La sorpresa di Stefano De Martino per il figlio Santiago

Per Stefano De Martino, Santiago è un meraviglioso dono della natura. Il conduttore ha raccontato che si diverte a sorprenderlo:

Io quando voglio sorprendere Santiago lo vado a prendere a scuola senza avvisarlo oppure lo porto a fare piccoli viaggi, solo io e lui.

La vita privata di Stefano De Martino oggi

La situazione sentimentale del conduttore napoletano è top secret. Dopo il matrimonio con Belen Rodriguez sono circolati diversi rumors su donne che Stefano avrebbe frequentato, mai confermati, come uno che lo vedeva legato a Paola Di Benedetto. Il presentatore con riservatezza custodisce la sua sfera privata dopo essere stato in cima all'interesse della cronaca rosa per la sua storia con la modella argentina, madre di suo figlio. Nei primi anni in cui i due si frequentavano, il 32enne sentiva il peso di essere riconosciuto come il Signor Belen. Un'etichetta che, per definizione, sminuisce ma che per lui non è mai stata vincolante: a La Repubblica ha raccontato che pensava di essere l'ombra della sua compagna, ma grazie al talento ha dimostrato ben altro.