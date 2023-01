“Sonny Di Meo ha tradito Sara con un’ex corteggiatrice”, spunta la foto con Aurora Colombo “Sonny Di Meo ha tradito Sara Shaimi con un’ex corteggiatrice”: le indiscrezioni lanciate da Deianira Marzano troverebbero prova nelle ultime stories pubblicate dall’ex corteggiatore. Si mostra al fianco di Aurora Colombo, ex corteggiatrice di Luca Salatino.

A cura di Gaia Martino

Lo scorso dicembre Sara Shaimi, ex tronista di Uomini e Donne, comunicava ai suoi fan che la storia con Sonny Di Meo, conosciuto nel dating show, era giunta al capolinea. Oggi lui si mostra tra le stories con Aurora Colombo, ex corteggiatrice di Luca Salatino. Alcuni indizi farebbero pensare che formino una coppia nonostante entrambi non abbiano confermato o smentito il gossip. A corredo dell'immagine condivisa c'è un cuore contornato dalle fiamme, poi negli ultimi giorni circolavano voci su un presunto tradimento. Poco dopo l'annuncio della rottura, Deianira Marzano, influencer del pettegolezzo online, aveva lanciato l'indiscrezione che riguardava proprio loro: "La storia tra Sara e Sonny si è chiusa perché lui l'ha tradita con Aurora Colombo", le parole di una talpa.

Le foto di Aurora Colombo e Sonny Di Meo

Sonny Di Meo e Aurora Colombo sarebbero usciti allo scoperto su Instagram e potrebbero dunque confermare quanto anticipato dalle talpe di Deianira Marzano. I due poche ore fa si sono mostrati insieme su Instagram: una foto condivisa dall'ex corteggiatore mostra soltanto le loro labbra, i tag però attestano la loro identità. Lei, ex corteggiatrice di Luca Salatino e Alessandro Zarino, ha poi condiviso un selfie nel quale si mostra in braccio ad un uomo a cui tiene la mano: è Sonny? Infine un biglietto con scritto "Gelosia che mi porta via", testo poi accompagnato da un cuore in fiamme.

L'annuncio della rottura e il gossip con Aurora Colombo

A dicembre Sara Shaimi con una story su Instagram ha annunciato la fine della sua relazione con Sonny Di Meo. Viste le numerose segnalazioni, l'ex tronista precisò: "Volevo tranquillizzare quelli che si sentono in dovere di fare segnalazioni, che la mia storia è terminata. Pertanto sono una donna libera di spaziare nella totale libertà". Pochi giorni dopo, grazie alle talpe di Deianira Marzano, le "segnalazioni" avevano un nome e cognome: Aurora Colombo. Alcune utenti avevano raccontato all'influencer del pettegolezzo online che Sonny aveva tradito la fidanzata conosciuta a Uomini e Donne con un'ex corteggiatrice. Le foto condivise in queste ore confermano la conoscenza: ancora in dubbio se siano una coppia o meno e se sia lei il motivo della fine della storia.