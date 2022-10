L’ex corteggiatrice di Luca Salatino Aurora Colombo segue il GFVip e commenta: “Ho sbagliato con lui” La storia di Luca Salatino al GF VIP ha commosso tutti, ieri sera anche Aurora Colombo, sua ex corteggiatrice a Uomini e Donne, ha seguito la puntata e ha confessato: “Vorrei dirgli che ho sbagliato tempo fa durante il programma a non andare oltre le mie sensazioni iniziali”

A cura di Gaia Martino

Luca Salatino oggi è uno dei protagonisti del Grande Fratello VIP ma il pubblico lo ha conosciuto nel dating show più famoso della tv italiana, Uomini e Donne. L'ex tronista dopo un lungo percorso scelse la sua fidanzata attuale, Soraia Allam Ceruti, preferendola a Lilli Pugliese. C'era una corteggiatrice però che abbandonò lo studio prima della scelta, Aurora Colombo. "Durante la nostra frequentazione mi sono resa conto che i suoi atteggiamenti e punti di vista non erano compatibili con i miei" disse prima di ammettere che se fosse rimasta "sarebbe stata lei la scelta". Oggi commenta il percorso del suo ex conoscente al GF Vip e confessa: "Ho sbagliato".

Le parole di Aurora Colombo su Luca Salatino

Aurora Colombo ha aperto una box domande su Instagram, ieri sera ha seguito la puntata in diretta del Grande Fratello VIP. Tra i concorrenti c'è una sua vecchia conoscenza, Luca Salatino, che ha frequentato per un breve periodo a Uomini e Donne prima di andare via perché "non erano compatibili" secondo lei. Oggi confessa di essersi sbagliata. Ha risposto alla domanda di un utente – "Che ne pensi della storia di Luca? La conoscevi?" – spiegando di essere rimasta molto colpita.

Non la conoscevo così bene com'è stata raccontata stasera. Mi ha molto colpito e fatto riflettere facendomi vedere Luca da una prospettiva diversa da quella che avevo tempo fa. Quando dico che è uno dei miei preferiti della Casa lo penso per davvero.

Ha continuato rispondendo ad un altro fan che le ha chiesto "Cosa diresti a Luca dopo aver ascoltato la sua storia?" : "Che ho sbagliato tempo fa durante il programma a non andare oltre le mie sensazioni iniziali, per questo mi scuso. Che vedendolo adesso all'interno della casa riconosco dei suoi lati che apprezzo molto".

La storia di Luca Salatino raccontata al GF Vip

Nella puntata del GF VIP andata in onda ieri sera Luca Salatino ha raccontato la sua storia. È stato vittima di bullismo, poi dopo la malattia della madre che ha lottato contro un tumore al cervello, ha sofferto di depressione. "Mi ricordo il buio della camera, a 23 anni sono arrivato nel baratro più profondo" le sue parole tra le lacrime. "Da un giorno all'altro tornai in palestra, tornai sul ring e fu la più grande vittoria che potessi ottenere. Serve toccare il fondo per capire chi sei, per capire la vita com'è".