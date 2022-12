Uomini e Donne, Sara Shaimi annuncia: “La storia con Sonny Di Meo è finita, sono una donna libera” Sara Shaimi e Sonny Di Meo si sono lasciati. A dare l’annuncio, è stata l’ex tronista di Uomini e Donne. Due anni fa, la puntata della scelta.

Sara Shaimi e Sonny Di Meo si sono lasciati. A dare l'annuncio è stata la ex tronista di Uomini e Donne, per evitare che ogni avvistamento di lei con un altro ragazzo potesse diventare un pretesto per alimentare pettegolezzi infondati. Shaimi non si è dilungata sui motivi della rottura, ma già in passato la coppia aveva avuto numerosi alti e bassi.

Sara Shaimi annuncia l'addio a Sonny Di Meo

Sara Shaimi, nelle Instagram Stories, ha annunciato la fine della relazione con Sonny Di Meo. Dunque ha chiarito di essere libera di fare tutto ciò che vuole, senza che chi la incontra si preoccupi di fare segnalazioni a chi si occupa di gossip:

Ciao a tutti, volevo tranquillizzare quelli che si sentono in dovere di fare segnalazioni, che la mia storia è terminata. Pertanto sono una donna libera di spaziare nella totale libertà.

Sonny Di Meo al momento tace

Nel momento in cui scriviamo, Sonny Di Meo non si è ancora espresso a riguardo. Era giugno del 2020, quando andava in onda la puntata della scelta di Sara Shaimi. La tronista decideva di intraprendere una relazione con il corteggiatore Sonny Di Meo, preferendolo a Matteo Guidetti. A gennaio del 2021, i due hanno annunciato la rottura. Sonny Di Meo, parlando dei motivi della fine della relazione, raccontò:

Dopo un lungo periodo di incomprensioni, essendoci accorti di avere una visione di vita completamente differente, così come i nostri caratteri, io e Sara non stiamo più insieme. Vi prego di essere carini. Al di là del contesto in cui due persone si conoscono, poi è solo col tempo che si conoscono per davvero e a volte dura per sempre, a volte rimane solo il ricordo.

Tuttavia, due mesi più tardi, tornarono insieme. Anche in questo caso, il ritorno di fiamma venne annunciato sui social: "Dannatamente diversi, ma impossibili da separare". In queste ore, l'annuncio della rottura.