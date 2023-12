Soleil Sorge e Nicolò Zaniolo sarebbero una coppia, il gossip e gli indizi: “Si frequentano” Soleil Sorge e Nicolò Zaniolo si starebbero frequentando. Stando agli indizi social i due avrebbero trascorso del tempo insieme nel weekend. Oltre alle foto, nelle ultime ore è arrivata anche la testimonianza di Deianira Marzano, influencer del pettegolezzo online: “Si stanno frequentando”.

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Indizi social che non sono sfuggiti ai più curiosi e appassionati del gossip darebbero dettagli su una presunta relazione tra Soleil Sorge e Nicolò Zaniolo. L'influencer e volto televisivo e il calciatore dell'Aston Villa, ieri, avrebbero trascorso del tempo insieme: si sono scattati un selfie – poi pubblicato tra le stories di Instagram – in una macchina che sembrerebbe essere la stessa, poi in una location con un tramonto mozzafiato. Anche l'influencer del pettegolezzo online Deianira Marzano parla della presunta love story. Una talpa le avrebbe rivelato: "Abito a La Spezia, li ho visti due volte a Lerici. Sembrano molto carini insieme".

Il gossip su Soleil Sorge e Nicolò Zaniolo

Nicolò Zaniolo e Soleil Sorge potrebbero essere una coppia. Nessuna conferma dai diretti interessati, a parlare per loro e ad accendere il gossip ci avrebbero pensato alcuni indizi social che per molti fan avvalorerebbero le tesi. Si sono fotografati in una macchina con la stessa tappezzeria bianca, poi avrebbero condiviso alcune foto di una location nella quale si trovavano. Non mancano like ai rispettivi post su Instagram, poi un video pubblicato dall'influencer nel quale, per molti, si intravede il calciatore.

Ph credits Instagram Soleil Sorge

Avrebbero assistito allo stesso tramonto: entrambi hanno condiviso foto in una location che vede gli stessi dettagli, dalle colonne al mare alle loro spalle: ad avvalorare la tesi Deianira Marzano, influencer del pettegolezzo online che ha ricevuto alcune segnalazioni da talpe che li avrebbero visti insieme.

Ph credits Instagram

Le testimonianze di alcune fan: "Li ho visti insieme"

Deianira Marzano tra le story ha rivelato che "una persona fidata mi conferma che Zaniolo e Soleil si frequentano". Oltre alla testimonianza appena descritta, ne sarebbe arrivata un'altra da un utente social che all'esperta di gossip ha confermato: "Abito a La Spezia, li ho visti due volte a Lerici. Sembrano molto carini insieme".

Instagram Deianira Marzano