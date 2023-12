Adam Driver papà bis in segreto, la moglie Joanne Tucker avrebbe partorito la loro seconda figlia Stando a quanto riporta Page Six, Adam Driver sarebbe diventato papà bis in segreto: la moglie Joanne Tucker avrebbe partorito una bambina. Non si conosce con certezza la data di nascita della piccola, visto che la coppia è da sempre piuttosto riservata. A lanciare un indizio però sarebbe stato proprio l’attore.

A cura di Elisabetta Murina

Adam Driver papà bis in segreto. Il noto attore avrebbe accolto in famiglia la seconda figlia con la moglie Joanne Tucker. A lanciare l'indiscrezione il sito PageSix, secondo il quale la secondogenita della coppia sarebbe arrivata negli scorsi mesi, senza precisare quando. Una tempistica piuttosto verosimile, dal momento che a gennaio la donna era stata avvistata con il pancione. La però notizia sarebbe arrivata solo ora.

Adam Driver e Joanne Tucker genitori in segreto

Stando alle indiscrezioni, Adam Driver sarebbe diventato papà per la seconda volta. Da sempre piuttosto riservato sulla sua vita privata, l'attore avrebbe rivelato la nascita della seconda figlia con la moglie, dopo un maschietto avuto nel 2018, durante le prove del suo spettacolo al Saturday Night Live. Sul palco, l'attore avrebbe detto: "L'anno scorso ho chiesto una bambina e l'ho avuta, il che è estenuante. Quindi quest'anno desidero Ambien". Una parte di un intervento più ampio in cui però appare chiaro che la star, candidata all'Oscar, abbia accolto in famiglia un'altra piccolina, anche se non si conosce con certezza la sua data di nascita. Sui social nessuna foto di coppia o della famiglia, nonostante un amore solido da circa 10 anni.

Adam Driver riservato sulla sua vita familiare

Il celebre attore ha da sempre voluto mantenere una certa riservatezza su tutto quello che riguarda la sua sfera privata. Driver è sposato con Joanne Tucker dal 2013, ma non ci sono molte informazioni a proposito della loro storia. Si sono conosciuti in accademia a New York, quando entrambi studiavano recitazione, poi le nozze nella località di Bermuda, lontano dai riflettori. Nel 2018 è nato il loro primo figlio, che però hanno sempre cercato di proteggere dai flash dei paparazzi, tanto che ad annunciarne la nascita non sono stati i neo genitori, ma uno spoiler della sorella della neo mamma. La stessa situazione si era verificata in occasione della seconda figlia, quando sempre PageSix aveva pubblicato alcuni scatti che ritraevano Joanne Tucker e Adam Driver mentre uscivano dalla loro casa di New York: lui spingeva un carrello carico di borse, mentre lei saliva in macchina, mostrando un pancione sospetto, anche se mai pronunciato.