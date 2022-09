Sofia Valentina Berlusconi compie 7 anni, le foto della festa con Pier Silvio e Silvia Toffanin Il racconto della festa di compleanno della secondogenita di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin: una cena informale a Portofino per la gioia di stare insieme.

La nuova stagione di Verissimo è alle porte, ma intanto Silvia Toffanin ha ricaricato le batterie facendo il pieno di buon tempo speso in famiglia. Sabato 10 settembre, con suo marito Pier Silvio Berlusconi, hanno festeggiato il settimo compleanno della secondogenita Sofia Valentina al ristorante "I Gemelli", uno dei localini più informali della piazzetta di Portofino. Non è stata una festa dai toni sfarzosi, piuttosto una cena in famiglia realizzata per la gioia di stare insieme e celebrare il settimo anniversario della piccola, che ha spento le candeline insieme ad amici, al fratello dodicenne Lorenzo Mattia e alla mamma, come possiamo vedere in foto.

La piccola Sofia Valentina con mamma Silvia Toffanin e papà Pier Silvio Berlusconi

È stato un momento di grande armonia e di festa gioiosa. Il compleanno di Sofia Valentina è stato festeggiato con grande trasporto anche da Pier Silvio Berlusconi, che ha trovato un momento per scherzare con i presenti e mettersi in posa insieme a Silvia Toffanin e fare il segno del "sette", come gli anni della piccola secondogenita.

Il tono informale della festa dettato anche dall'abbigliamento rilassato ma sempre ricco di stile di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin. Per lui, jeans e poi felpina con cappuccio e zip che copre la camicia bianca e la cravatta blu. Lei, abito blu elettrica con dettagli in argento.

C'è una stagione avvincente all'orizzonte. È stato il modo migliore prima di rimettersi al lavoro. Silvia Toffanin, infatti, sta per tornare con una nuova stagione di Verissimo che si conferma ancora una volta con il doppio appuntamento, sabato e domenica, a partire dal 17 settembre alle 16.30 su Canale 5. Le due puntate settimanali rappresentano un impegno importante ma, come ha già raccontato a "Tv Sorrisi e Canzoni", "ripartiamo con un po’ più d’esperienza e cercheremo di fare ancora bene, di dare il meglio al nostro pubblico".