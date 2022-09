Victoria Cabello: “Voglio limonare con Pier Silvio Berlusconi”, la reazione di Silvia Toffanin Victoria Cabello, ospite di Verissimo, ha sorpreso Silvia Toffanin con una bizzarra proposta. Inoltre, si è raccontata tra aneddoti divertenti e il dolore della malattia di Lyme.

A cura di Daniela Seclì

Victoria Cabello si è raccontata nel salottino di Silvia Toffanin. La conduttrice è stata tra gli ospiti della puntata di Verissimo trasmessa sabato 17 settembre. Spumeggiante come sempre, ha raccontato aneddoti esilaranti, ma anche i momenti più dolorosi della sua vita. Divertente l'aneddoto sulla sfilata in abito da sposa:

Mi hanno scelto come modella per uno spot. Hanno scelto me per i capelli, mentre per la faccia hanno messo una gnocca. Una volta mi hanno chiesto di sfilare per degli abiti da sposa ed è stato un disastro. Ho sostituito un'amica che aveva la febbre. L'abito era troppo lungo, le scarpe grandi. Inciampo e cado faccia avanti a pelle d'orso. L'abito mi finisce sopra la testa. Quel giorno avevo le mutande di Minnie.

La malattia di Lyme e i medici che le davano della pazza

Victoria Cabello è tornata con la mente a quando ha sofferto della malattia di Lyme. Un momento molto difficile, anche perché è stato complicato per lei ottenere una diagnosi e iniziare a curarsi:

Arriva la malattia di Lyme. A causa di una puntura di zecca. È complessa da diagnosticare. Ho avuto problemi cognitivi, dal perdere la memoria a breve termine, a vedere doppio, febbre costante, ero semi paralizzata. Dopo un anno e mezzo in cui mi dicevano che ero pazza…io sono grande fan della medicina, ma purtroppo tra le persone illuminate, trovi in mezzo anche chi non riesce a capire cosa tu abbia e ti dicono: "Sei matta, torna a lavorare che ti passa". Il recupero è stato molto lungo e faticoso. Oggi sto molto bene. Mi sono buttata in un programma televisivo (Pechino Express, ndr) che forse è uno dei più faticosi della tv italiana, è stata una terapia d'urto, che mi ha aiutato tantissimo e mi ha fatto uscire dalla comfort zone in cui ti rinchiudi dopo una cosa così.

Victoria Cabello e la passione per Pier Silvio Berlusconi

Capitolo vita sentimentale. Victoria Cabello non ha dubbi: il suo amore è il suo cane Silvano, una relazione che dura da 11 anni. Quanto agli uomini ha ironizzato: "Io ho questa cosa singolare, se c'è un pirla nel raggio di 100 chilomentri, io lo individuo e mi ci fidanzo. Sbagliando. Ovviamente poi va tutto a rotoli. Adesso ho deciso di cambiare strategia, appena individuo il pirla nel raggio di 100 Km, mi fidanzo con quello di fianco". Infine, la proposta inaspettata: "Silvia ti posso confessare una cosa? Da piccola io guardavo Drive In ed ero pazza di Pier Silvio (Berlusconi, ndr). Ho limonato chiunque tranne lui. Dov'è Pier Silvio?". Silvia Toffanin ha replicato: "È a casa, a lavoro. No lui no, lascialo stare". Cabello di rimando: "Secondo me la Toffanin mi aspetta qui dietro" e la conduttrice è scoppiata a ridere: "Brava, appunto. Sono leggermente gelosa".