Shania Twain sposata con l'ex marito della donna con cui il suo ex l'ha tradita: "L'errore fu il suo" La cantante torna a parlare del momento in cui l'ex marito la tradì con la sua migliore amica, oggi è sposata con l'ex marito di lei.

Una lezione di resilienza, per usare una parola molto in voga fino a qualche anno fa, che ci arriva da Shania Twain. La cantante avrebbe perdonato l'ex marito per il suo tradimento: "That don't impress me much", per dirlo con una sua canzone. Non lo ha proprio perdonato, ma possiamo tranquillamente usare le parole in questo modo: "Non ce l'ho con lui". E spiega perché: "È stato il suo errore, non il mio". Tutto chiarito, dunque, con Robert "Mutt" Lange ma nessuna pace fatta, anche perché oggi Shania Twain è felicemente sposata con Frédéric Thiébaud.

Il racconto di Shania Twain

Shania Twain ha raccontato tutto durante l'ultimo episodio del podcast Great Company con Jamie Laing. Il primo matrimonio con Robert "Mutt" Lange, oggi 73enne, nel 1993 è naufragato perché lui la tradì con la migliore amica di lei, Marie-Anne Thiébaud. Situazione poi pareggiata perché la cantante canadese ha sposato l'ex marito dell'amica, Frédéric Thiébaud, appunto.

Il perdono fa parte del lasciar andare. Ma il perdono, più specificamente per me, non riguarda necessariamente il dimenticare. Riguarda il comprendere l'altra persona, e questo potrebbe significare che hanno torto… Magari credi per sempre che qualunque cosa abbiano fatto sia stata sbagliata. Capisco che non stesse bene, che non si agisce in certi modi a meno che non ci sia qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va nella tua stabilità. Mi dispiace che abbia avuto quei problemi. Quindi, non è per lui, non per, sai… Quindi, è molto difficile odiare o non riuscire a perdonare qualcuno in cui credi. È un essere umano che merita empatia e comprensione.

La reazione dell'attuale marito

Shania Twain ha anche spiegato quella che fu la reazione del suo attuale marito, che riuscì ad affrontare molto meglio la notizia in quei giorni: "Fu molto premuroso riguardo a tutto. Non gli andava bene, certamente, ma è stato più intelligente di me. Io ero incredibilmente fragile per questo, cosa che non avevo mai provato prima perché pensavo di essere finalmente stabile. Credevo davvero di essere al sicuro, quindi questo mi ha devastato più di qualsiasi altra instabilità che avessi mai provato".