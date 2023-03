Sarah Nile mamma bis, è nata Evah: “Cesareo d’urgenza, aveva il cordone intorno al collo” Sarah Nile e Pierluigi Montuoro sono diventati genitori per la seconda volta. Dopo Noah, è nata Evah. La modella ed ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato che si è reso necessario un cesareo d’urgenza.

A cura di Daniela Seclì

Sarah Nile è diventata mamma per la seconda volta. Il 19 marzo è nata Evah. La modella ed ex concorrente del Grande Fratello e il marito Pierluigi Montuoro avevano già un figlio di nome Noah. Sarah ha annunciato la nascita della bambina su Instagram: "E poi all'improvviso sei arrivata tu…domani, appena starò meglio, vi racconterò di quest'altra avventura a sorpresa". Detto fatto. Qualche ora più tardi ha aggiornato i suoi follower e ha raccontato l'ansia che ha accompagnato l'arrivo di Evah, la cui nascita non era ancora prevista per questi giorni.

Sarah Nile è diventata mamma per la seconda volta, è nata Evah

Sarah Nile ha pubblicato su Instagram un dolcissimo video, che ritrae la piccola Evah tra le sue braccia. La modella ha spiegato che la vita ha messo alla prova la sua bambina, ancora prima di nascere: "Primi attimi di vita. Una vita che ti mette alla prova ogni secondo, ancor prima di nascere. Non dovevamo conoscerci ieri, ma non sentivo più i tuoi movimenti e mi sono allarmata". Quindi ha spiegato di avere fatto un cesareo d'urgenza:

Prontamente e saggiamente il mio dott del cuore ha deciso di fare un cesareo d’urgenza. Avevi due giri di cordone, uno attorno al collo. Con te Evah, che sei la mia seconda figlia arcobaleno, un altro sogno si avvera e un altro traguardo con tanta fatica abbiamo raggiunto. La PMA è un percorso stancante e difficile da tutti i punti di vista ma ti può donare un figlio, non vergognatevi mai di quello che state vivendo, sarà la vostra forza. La vita è meravigliosa e io gliene sono grata!!!

Sarah Nile è ricorsa alla PMA, Procreazione mediamente assistita

Come aveva raccontato nei mesi scorsi, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it, Sarah Nile è ricorsa alla PMA, per diventare mamma per la seconda volta. Un percorso non facile: "Ho dovuto ricominciare tante volte ma ho un carattere tosto, sono ostinata e non mi arrendo. Nonostante questo, è stato devastante. Bisogna mettere in conto anche la mancanza di lucidità connessa alle cure. In quel periodo non sei te stessa, non sei padrona del tuo corpo e dei tuoi stati d’animo. Fisicamente ingrassi, poi dimagrisci, poi ingrassi di nuovo. E non sempre controlli l’umore perché sei imbottita di ormoni e medicinali".