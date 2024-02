Salvo Sottile e Lucia Borgonzoni insieme, il giornalista e la sottosegretaria sarebbero una coppia Salvo Sottili e Lucia Borgonzoni sembra che facciano coppia. I due, infatti, sono stati beccati insieme a Roma dai fotografi del settimanale Diva e Donna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di Diva e Donna

Salvo Sottile e Lucia Borgonzoni sarebbero una coppia. Una voce che circola già da qualche tempo che, però, potrebbe trovare delle conferme nelle foto pubblicate sul settimanale Diva e Donna. Gli scatti ritraggono la sottosegretaria alla cultura del governo Meloni con il giornalista intenti a trascorrere qualche momento insieme, da una passeggiata al parco, ad un giro in moto, finendo per alcuni attimi di vita quotidiana.

Le foto di Salvo Sottile e Lucia Borgonzoni

Era stato il giornalista di Rai3 che in un'intervista rilasciata al Messaggero lo scorso anno, parlando del rapporto con Lucia Borgonzoni, già notato dai più maliziosi, aveva risposto: "È una persona che conosco e alla quale voglio molto bene", liquidando così la questione e facendo rientrare la loro frequentazione nell'ambito dell'amicizia. A distanza di un anno da quella chiacchierata, però, sembra che qualcosa sia cambiato. Il settimanale Diva e Donna ha beccato i due intenti a camminare, tranquillamente, in un parco. In un altro momento, invece, il giornalista e la conduttrice sono stati immortalati in sella allo scooter. Ma a dare ulteriore adito alle voci di un rapporto che vada oltre un rapporto meramente amicale, ci sarebbero altri scatti, sempre pubblicati sul settimanale, in cui si vede che i due si alternano nel portare fuori il cane.

Foto di Diva e Donna

Il giornalista e conduttore di Far West su Rai3, nel 2019 si è separato dalla moglie, Sarah Varetto, giornalista e dirigente di Sky, con la quale aveva avuto due figli: Giuseppe di 19 anni e Maya 14. Le ultime dichiarazioni che Lucia Borgonzoni, invece, aveva rilasciato in merito alla sua vita privata risalgono a qualche anno fa, e la deputata della Lega aveva dichiarato: "Ho un fidanzato di sinistra. Mi sono innamorata appena l'ho visto. Parliamo di tutto, ma non di politica". D'altra parte, le voci su una presunta liaison tra la sottosegretaria e il noto volto Rai, sembra che risalgano almeno a due anni fa.