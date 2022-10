Sal Da Vinci sempre più nonno, il figlio Francesco e sua moglie aspettano la seconda figlia

Sal Da Vinci festeggia ancora: "Sarò sempre più nonno". Il figlio Francesco Da Vinci aspetta con sua moglie Riccarda D'Ambrosio la sua secondogenita, la prima figlia. Ecco il messaggio del cantante napoletano pubblicato sulla sua pagina ufficiale Instagram: "Non ho bisogno di aggiungere altro. La mia famiglia si allarga… d’amore! Sarò ancora più Nonno 💖 Sal Un augurio a mio figlio @francescodavinciofficial e a mia nuora @riccardambrosio per questo nuovo immenso regalo che la vita gli ha donato! Grazie❤️!"

Nel video del ‘gender reveal', il classico ‘baby shower', c'è anche il nipotino Sal junior, già protagonista a "Oggi è un altro giorno" durante una divertente diretta dello scorso aprile, dove il piccolo ha rubato il microfono al papà per poi essere allontanando scalciando. Un momento familiare molto divertente, nonostante tutto. Mentre Serena Bortone se la rideva, la madre è stata costretta a portare via il bimbo fuori dall'inquadratura. Succede nelle migliori famiglie.

È un momento particolarmente felice per Sal Da Vinci. Lo scorso giugno, infatti, si è sposata sua figlia Annachiara Sorrentino. Anche in quel caso, un messaggio pieno d'amore a testimonianza del suo momento felice.

Ho sempre desiderato vederti insieme ad un uomo che ti apprezzasse per la donna che sei. Un uomo che ti amasse e che ti rispettasse sempre qualsiasi cosa accada…e che ti difenda sempre a spada tratta… perché nonostante tu ormai sia una donna che sta per incamminarsi per la sua strada, io ti vedo sempre la mia piccola bambina. Desidero che vi perdiate negli occhi l’uno e dell’altro… amandovi incondizionatamente. Insomma Annachiara… rendimi felice con la tua felicità. Il tuo papà Sal.