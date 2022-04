Il nipotino di Sal Da Vinci crea scompiglio: vuole il microfono, lo portano via mentre scalcia Sal Junior ha 4 anni ed è il nipotino di Sal Da Vinci. In collegamento insieme ai genitori nel programma Oggi è un altro giorno, ha creato scompiglio rubando il microfono al padre. Serena Bortone è scoppiata a ridere.

A cura di Daniela Seclì

Puntata movimentata quella di Oggi è un altro giorno, trasmessa giovedì 21 aprile. Ospite di Serena Bortone, l'artista Sal Da Vinci. In collegamento da Napoli, il figlio Francesco con la compagna Riccarda e il nipotino del cantante, Sal Junior. Il bambino, di soli 4 anni, ha rubato subito la scena.

Sal Junior ruba il microfono a papà Francesco

Sal Junior è apparso sin da subito irresistibilmente attratto dal microfono che il padre Francesco aveva in mano. La cosa non è sfuggita alla conduttrice Serena Bortone, che subito ha fatto notare:

"Vedere tuo nipote Sal e la furia con cui vuole prendere il microfono…io vi dico che questo fra due anni lo ritroviamo sul palco. Se non prima".

Sal Da Vinci le ha dato ragione e ha fatto sapere che il bambino già ama stare sul palco: "In effetti a Salvatore piace, questo è il suo habitat. Vuole salire sul palco e poi non vuole scendere più".

Il bambino viene portato via di peso

Mentre Sal Da Vinci rilasciava la sua intervista a Serena Bortone, sullo sfondo il figlio Francesco cercava di riappropriarsi del microfono, senza riuscirci. La conduttrice ha provato a rivolgere delle domande all'uomo, ma ogni volta che tentava di impugnare il microfono, il bambino glielo strappava dalle mani. Sal Da Vinci ha commentato divertito: "Eh, quando lo fa parlare". E mentre Sal Junior insisteva nel tentativo di riappropriarsi del microfono, il nonno continuava: "Staremo tutta la giornata così, già lo so". Francesco ha provato a trattare con il figlio: "Amore un secondo a papino", ma non c'è stato verso. Il piccolo continuava a tentare di strappare il microfono dalle mani del padre, mentre Serena Bortone se la rideva di gusto. Alla fine, la madre non ha avuto scelta. Ha preso il simpaticissimo Sal Junior e lo ha portato via di peso. Così, l'intervista è proseguita senza altri intoppi.