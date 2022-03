Ronn Moss compie 70 anni: “Non ho più visto nessuno del cast di Beautiful, oggi organizzo matrimoni” Ronn Moss festeggia il suo settantesimo compleanno. Al Corriere, l’ex Ridge Forrester di Beautiful ha raccontato la sua nuova vita: fa il musicista, continua a recitare, ma ha anche comprato una masseria in cui organizza eventi e matrimoni.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Beautiful ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il 4 marzo 1952 nasceva Ronn Moss, all'anagrafe Ronald Montague Moss. L'attore e musicista, che ha conquistato la fama internazionale interpretando per venticinque anni il ruolo di Ridge Forrester nella soap Beautiful, compie 70 anni. Per celebrare il suo compleanno, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera:

"Devo ammettere che, per quanto posso, cerco di vivere ogni giorno come se fosse il mio compleanno: sono sempre molto grato per tutto quello che mi succede e apprezzo ogni momento. […] Festeggerò con gli amici nella mia masseria. Che regalo vorrei? Sembra banale ma mai come oggi la pace nel mondo".

Ronn Moss oggi organizza eventi e matrimoni

Ronn Moss ha raccontato di considerare la Puglia come la sua seconda casa. Ama impreziosire le sue giornate dedicandosi alla sua famiglia, trascorrendo del tempo con gli amici più cari e sorseggiando del buon vino. Inoltre, in una masseria comprata, appunto, in Italia si occuperà di organizzare eventi e matrimoni. L'attore, che sul set si è sposato ben tredici volte, ironizza sostenendo di considerarsi ormai un esperto in materia: "Diciamo che conosco l’argomento molto bene. Posso essere considerato a tutti gli effetti un super esperto, meglio di così".

Ha interpretato Ridge Forrester per 25 anni

Nonostante abbia interpretato Ridge Forrester per ben venticinque anni, l'attore ha spiegato di aver sempre lasciato agli spettatori di Beautiful definire il perché di tanto affetto nei confronti dell'affascinante stilista. Ha rivelato, poi, di non essere rimasto in contatto con i colleghi con i quali ha condiviso il set:

"Sfortunatamente non ho più visto né più parlato con nessuno. Credo dipenda dal fatto che abbiamo tutti vite diverse ora. Mi mancano molte delle persone di Beautiful perché all’epoca eravamo davvero una grande famiglia. Ma la vita accade quando siamo impegnati a fare altri progetti. Non ho nemmeno più visto la soap: non guardo affatto la tv, in effetti".

Intanto, non mancano i nuovi progetti. L'artista tornerà molto presto alla sua musica e alle esibizioni dal vivo. Inoltre, lo vedremo nel film Viaggio a sorpresa con Lino Banfi. E nel suo futuro? "Un western girato tra l’Italia, la Bulgaria e gli Stati Uniti".