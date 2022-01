Rocío Muñoz Morales positiva al Covid-19, la risposta di Raoul Bova al suo messaggio d’amore Rocío Muñoz Morales è risultata positiva al Covid-19, come da lei stesso dichiarato in un post su Instagram, nel quale ha riservato parole d’amore per il compagno Raoul Bova. L’attore ha risposto subito in un dolce commento.

A cura di Redazione Spettacolo

Rocío Muñoz Morales è risultata positiva al Covid-19, come da lei stesso dichiarato in un post su Instagram, nel quale ha riservato parole d'amore per il compagno Raoul Bova. L'attore ha risposto subito in un dolce commento. Una foto di lei che bacia il poster di Bova in bianco e nero, probabilmente nella stanza dov'è isolata, apre alla didascalia: "Delirio da covid P.S. Mi manchi @raoulbovagram si vede?". Il compagno, senza farselo ripetere due volte, ha risposto: "Anche tu", accompagnato da una serie di cuori e di faccine imbambolate.

L'unica separazione voluta dal virus

Nessuna crisi nella coppia, come ipotizzato nell'ultimo periodo. La voce ha serpeggiato nel gossip inerente Rocio e Raoul Bova, piuttosto assenti su copertine e agli eventi mondani, a tal punto da strappare qualche titolo lapidario sulla fine della relazione. Niente di più lontano da quanto invece stanno vivendo, un distacco non voluto, generato dal virus e da questa variante Omicron piuttosto dilagante. Accanto all'attrice anche le due figlie Luna e Alma, che nelle stories IG della mamma scherzano con la sua pancia, facendo pernacchie al Covid.

Amici solidali nei commenti al post sulla positività

Amici e colleghi di Rocío Muñoz Morales si sono riversati parimenti nei commenti al post per esprimere la loro solidarietà e vicinanza. Tra questi: Cristina Marino, moglie di Luca Argentero, l'influencer Elisa D'Ospina, Elena Sofia Ricci, Tosca D'Aquino, il giornalista de La vita in diretta Alberto Matano e tanti altri. L'attrice ha ringraziato tutti con cuori e sorrisi, mostrandosi positiva non solo al tampone ma anche nell'approccio alla gestione della convalescenza a casa. Molti personaggi famosi sono stati colpiti dalla variante Omicron in questo periodo, spesso, per fortuna, in modo del tutto asintomatico o con paucisintomatico.