Gaia Gozzi è positiva al Covid-19: “Non prendete sottogamba la situazione e proteggetevi” La cantante Gaia Gozzi è positiva al Covid-19. Ora si trova in isolamento, sta bene e invita tutti a “non prendere sottogamba la situazione”, adottando le giuste misure per evitare il contagio.

A cura di Elisabetta Murina

Un altro personaggio del mondo dello spettacolo ha contratto il virus. Dopo i Ferragnez, Water Nudo, Jovanotti, anche Gaia Gozzi è risultata positiva al Covid-19. La cantante ha dato l'annuncio ai fan via Instagram: "Sono risultata positiva dopo l'ennesimo tampone di controllo. Non prendete sottogamba la situazione attuale e proteggetevi".

L'annuncio di Gaia Gozzi

La cantante, vincitrice della diciannovesima edizione di Amici, ha dato la notizia ai suoi fan con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, dove conta più di 800mila follower. Al momento è in quarantena e sta bene, ha "giusto qualche linea di febbre". Gaia ha spiegato di essere risultata positiva dopo aver fatto diversi tamponi di controllo e invita tutti a prendere le giuste misure per evitare il contagio:

Sono risultata positiva dopo l'ennesimo tampone di controllo. Durante le feste, ogni persona che ho incontrato si era precedentemente tamponata e io avevo fatto lo stesso. Non prendete sottogamba la situazione attuale e proteggetevi. Io sono vaccinata e sto bene fortunatamente, ho perso il gusto e un pò di olfatto e ho giusto qualche linea di febbre che durante la notte si è già attenuata.

Gaia Gozzi: "Pregherò perché il virus ci lasci andare avanti"

Gaia Gozzi è una dei tanti personaggi del mondo dello spettacolo che in questo periodo sono risultati positivi al Covid. Prima di lei anche Chiara Ferragni e Fedez, che lo hanno annunciato via Instagram ai milioni di follower, l'attore Walter Nudo e la fidanzata Roberta, Jovanotti e Nicola Savino. La cantante, che ha partecipato all'ultima edizione del Festival di Sanremo e prima ha trionfato nella diciannovesima edizione di Amici, ha spiegato come passerà il tempo in quarantena: