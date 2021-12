Walter Nudo e la fidanzata Roberta positivi al Covid-19: “Stiamo bene” Walter Nudo e la fidanzata Roberta Nigro sono risultati positivi al Covid-19 lo scorso 22 dicembre e lo hanno annunciato solo ora: solo tosse e mal di gola, stanno bene.

A cura di Gaia Martino

I numeri di affetti da Coronavirus continuano ad essere alti e tra questi ci sono anche molti Vip. Dopo la notizia dei Ferragnez che hanno comunicato ai loro milioni di fan di essere positivi, nelle ultime ore anche l'attore ed ex pugile Walter Nudo ha dato la spiacevole notizia sulle sue condizioni di salute. Con alcune Instagram story l'attore ed ex pugile ha fatto sapere che lui e la sua fidanzata Roberta Nigro hanno contratto il virus ma per fortuna le loro condizioni di salute sono buone: sono in isolamento dal 22 dicembre e gli unici sintomi accusati sono tosse e mal di gola.

Walter Nudo annuncia la positività al Covid-19

Attore ed ex pugile, vincitore del Grande Fratello Vip nel 2018, è risultato positivo al Covid-19. Si trova da quasi una settimana in isolamento insieme alla sua fidanzata Roberta Nigro, anche lei positiva al tampone, e ha reso pubblica la notizia soltanto nelle ultime ore attraverso alcune Instagram story.

Tante volte ho detto "Bisogna essere positivi" ma questa volta ho esagerato un po'. Siamo positivi al Covid sia io che Roberta. Dal 22 di questo mese stiamo così, stiamo bene, un po' di mal di gola e tosse. La febbre non si alza quindi tutto bene.

Per Walter Nudo e la sua compagna non è stato un Natale con i fiocchi. Dovevano festeggiarlo insieme alla famiglia ed ai figli dell'attore, Elvis e Martin, nati dalla sua precedente relazione con la ballerina Tatiana Tassara. Ha aggiunto:

Non è stato il Natale che avevamo preventivato dai miei genitori, dai miei figli, ma pazienza.

L'ex gieffino ha pubblicato un post su Instagram nel giorno di Natale per augurare buone feste ai suoi fan, senza un accenno alla sua positività al Covid-19:

La storia tra Walter Nudo e Roberta Nigro

È stato il settimanale Chi a beccarli insieme nell'estate del 2019: Walter Nudo e Roberta Nigro stanno insieme da allora e sono molto innamorati. La donna è una dipendente Mediaset, ha 44 anni ed è estremamente riservata. Non risulta avere infatti un profilo Instagram. Lo scorso 11 settembre ha sfilato sul red carpet del Venezia Film Festival insieme al compagno indossando un meraviglioso abito: