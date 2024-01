Roberta Morise, incinta di Enrico Bartolini, mostra il pancione ad un’amica Roberta Morise è in dolce attesa di Gianmaria, il primo figlio con il compagno Enrico Bartolini. La showgirl aveva annunciato la gravidanza a dicembre e ora si gode questo momento di felicità, in attesa del piccolo che dovrebbe arrivare in primavera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Roberta Morise ed Enrico Bartolini sono ormai una coppia consolidata, la showgirl e lo chef stellato sono più innamorati che mai e si godono un momento di felicità con l'arrivo del loro primo bebè, come testimoniano le foto del settimanale Chi, in cui la coppia si mostra spensierata in compagnia di un'amica a Firenze.

Roberta Morise mostra il pancino all'amica

L'annuncio della gravidanza era stato dato a dicembre, lanciato prima come un'indiscrezione da Dagospia, confermato da alcune foto sui settimanali e poi rivelato anche in tv dalla showgirl calabrese, che ora mostra le rotondità della gravidanza, aprendo il suo giubbotto in modo che l'amica, la gioielliera Elisa Tozzi Piccini, potesse accarezzare il pancino dell'amica, che partorirà in primavera. Il piccolo, perché si tratta di un maschio, ha già un nome e si chiamerà Gianmaria. Roberta Morise è felicissima e lo dimostra il sorriso stampato sul suo volto, abbracciata al suo compagno e intenta a mostrare la sua forma smagliante.

La storia d'amore tra Roberta Morise ed Enrico Bartolini

L'amore tra Roberta Morise ed Enrico Bartolini è arrivato all'improvviso ed è stato così naturale che entrambi stentavano a credere fosse possibile. Lo hanno raccontato in occasioni diverse, lui in qualche recente intervista, mentre lei ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, ha rivelato i dettagli di un incontro che le ha cambiato la vita. "Appena l'ho visto ho pensato che fosse lui l'uomo che avevo sempre aspettato" ha rivelato la showgirl calabrese che, d'altronde, aveva anche aggiunto: "Non ci credevo più, mi ero rassegnata" parlando dell'amore che sembrava non voler bussare alla sua porta. Dopo l'ultima relazione con Giulio Fratini, finita dopo un anno, la conduttrice aveva ormai riposto il cuore nel cassetto, poi, per caso lo chef più stellato d'Italia, nonché il numero due al mondo, si è materializzato come nelle migliori fiabe: "Enrico è fantastico, è accogliente, dolce, premuroso". Ed è ora che la coppia si goda questa inaspettata e ritrovata felicità.