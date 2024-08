Reunion dopo Temptation Island 2024, le foto sui social con le tentatrici e chi era assente alla serata

video suggerito

Reunion degli ex protagonisti di Temptation Island. Alcuni volti dell'ultima edizione del programma si sono ritrovati a Riccione per trascorre una serata insieme, a cui hanno partecipato anche delle tentatrici, come Nicole Belloni e Marta Martinelli. Diversi gli scatti che raccontato il loro incontro, passato a cena insieme e poi in discoteca.

Chi era presente alla reunion di Temptation Island 2024

Come mostrano gli scatti condivisi su Instagram, Raul Dumitras, Christian Lanfranchi e Alex Petri, rispettivamente ex partner di Martina De Ioannon, Ludovica Ronzitti e Vittoria Bricarello, hanno raggiunto Luca Bad a Riccione per trascorrere qualche giorno di vacanza insieme. Con loro anche alcune ex tentatrici, come Nicole Belloni (che nel programma ha avuto un flirt con Raul) e Marta Martinelli. Il piccolo gruppo è andato e cena insieme e, poco dopo, si è spostato per una serata nella discoteca La Villa delle Rose.

Gli assenti alla serata: da Tony e Jenny a Siria e Matteo

Come mostrano gli scatti su Instagram, non tutti gli ex protagonisti del programma hanno partecipato alla serata. Grande assente la coppia formata da Tony Renda e Jenny Guardiano, che stanno dando una seconda opportunità alla loro storia. Il dj è impegnato con una serie di eventi a Catania, mentre la ragazza al momento si trova in vacanza a Mykonos con le amiche, tra cui Martina De Iaonnon. Anche lei è una delle ex protagoniste del programma, in coppia con Raul. Siria Pingo e Matteo Vitale hanno perso la rimpatriata perché in vacanza insieme in Sicilia, Lino Giuliano sarebbe rimasto a Napoli dove starebbe continuando a vedere occasionalmente la tentatrice Maika Randazzo. Non si hanno notizie di Alessia Pascarella e Vittoria Bricarello. Gaia Vimercati nemmeno era presente e si starebbe preparando ad accogliere nella sua città, proprio Riccione, le ragazze, dandosi il cambio con l'ormai ex Luca Bad.