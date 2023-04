Re Carlo aspetta ancora una conferma da Harry per l’incoronazione: “William è furioso col fratello” Una fonte anonima avrebbe rivelato al media britannico L’Express che il principe William sarebbe furioso con il fratello per la mancata conferma all’invito a Palazzo, che sarebbe dovuta arrivare entro lo scorso 3 aprile, ovvero con un mese abbondante di anticipo rispetto all’evento dell’incoronazione.

A cura di Giulia Turco

Mancano ormai una manciata di settimane all’attesa incoronazione di Re Carlo III. La cerimonia che renderà ufficialmente Carlo Re d’Inghilterra e Camilla Regina Consorte è fissata per il prossimo 6 maggio a Londra, ma nonostante gli inviti siano stati recapitati, manca ancora la conferma di Harry e Meghan, o almeno così è quanto raccontano i tabloid, che stanno tenendo i fan delle cronache rosa a Palazzo decisamente sulle spine.

La conferma all'invito un mese prima dell'evento

Dopo il divorzio dalla Corona, Harry di fatto ha perso ogni ruolo sostanziale all’interno della Royal Family, eppure è la figura più nell’occhio del ciclone in vista dell’attesissima cerimonia reale. “I rapporti tra loro non sono mai stati così ai ferri corti”, raccontano i tabloid britannici, da sempre acerrimi nemici del duca di Sussex. Una fonte anonima avrebbe rivelato al media britannico L’Express che il principe William sarebbe furioso con il fratello per la mancata conferma all’invito a Palazzo, che sarebbe dovuta arrivare entro lo scorso 3 aprile, ovvero con un mese abbondante di anticipo rispetto all’evento.

La reazione di William al comportamento del fratello

Il comportamento dei Sussex starebbe infastidendo non poco la famiglia reale, sempre più lontana e meno intenzionata a ricucire il rapporto. Ad accendere i malumori già presenti tra il duca e la monarchia, le voci del gossip che sono, come sempre, implacabili. L’ultima indiscrezione, suonata come l’ennesimo tentativo di infangare i Sussex, è quella che riguarda la presunta richiesta di 11 milioni di euro per presenziale all’incoronazione. L’informazione sarebbe arrivata tramite una fonte vicina alla coppia al settimanale In Touch e non è ancora stata smentita, al momento, da nessun fronte. Quel che è noto è che il monarca ha fatto sapere che l’incoronazione sarà cementata come un evento di Stato più che come una giornata di festeggiamenti di piacere e che, proprio per questo, non ha intenzione di finanziare alcuna spesa extra.