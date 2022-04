Pier Silvio Berlusconi mostra i muscoli a Portofino, Pasqua in famiglia con Silvia Toffanin e figli L’ad di Mediaset e la conduttrice, sua compagna da molti anni, sono stati immortalati nel borgo dove risiedono ormai stabilmente e dove continuano gli investimenti della famiglia Berlusconi, che ha acquistato la tenuta più bella di Portofino.

A cura di Andrea Parrella

Guarda i muscoli del capitano, recitava una celebre canzone di De Gregori. Muscoli che Pier Silvio Berlusconi conserva con notevole perseveranza, come mostrano alcune foto scattate nel weekend di Pasqua a Portofino, il borgo dove risiede stabilmente con la sua famiglia. L'amministratore delegato di Mediaset, che il 28 aprile compirà 53 anni, è stato immortalato mentre si cimenta in una lunga escursione in Sup, nonostante non sia ancora iniziata ufficialmente – e nemmeno per temperature – la stagione estiva. A quanto pare Berlusconi è un appassionato di questo sport, che pratica tutto l'anno.

Berlusconi e Toffanin per le strade di Portofino

Patito dell'attività fisica, Pier Silvio Berlusconi non ha mai nascosto questa passione, fotografato più volte in passato in palestra durante le sessioni di allenamento settimanale. Quella della famiglia Berlusconi a Portofino sembra una vita molto integrata, tanto che Pier Silvio viene fotografato mentre gira per il borgo con la compagna Silvia Toffanin e i bambini, ben ambientato nel contesto e disponibile a saluti e foto con i passanti nella Piazzetta del Comune di cui Pier Silvio Berlusconi è cittadino onorario.

Gli investimenti dei Berlusconi nel borgo

Un legame con il borgo che è diventato ancora più stretto dopo la notizia di pochi giorni fa relativa all'investimento che l'ad di Mediaset ha appena compiuto sul territorio del Monte di Portofino acquistando una società immobiliare che detiene anche la proprietà di una tenuta – Villa San Sebastiano – considerata la più bella del borgo. Per ora la famiglia continuerà ad abitare nel Castello di Paraggi, una residenza letteralmente appoggiata sul mare. E in futuro non si esclude possa trasferirsi sul Monte in una residenza con prati, vigne e frutteti che domina tutto il Golfo del Tigullio.