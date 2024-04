video suggerito

Perla Vatiero infastidita da Beatrice Luzzi: "Ha detto che sono la regina del trash e una bulletta" Perla Vatiero ha raccontato in un'intervista di essersi particolarmente dispiaciuta dopo aver visto un video in cui Beatrice Luzzi la definiva "la regina del trash". La 26enne, poi, ha rivelato di non disdegnare l'idea del cinema, ma al momento non parteciperebbe a nessun programma tv.

A cura di Ilaria Costabile

Il Grande Fratello si è concluso da qualche settimana e i gieffini devono ancora fare i conti con la normalità, di fatto, però, si portano ancora dietro gli strascichi di quel che è stata l'esperienza nella casa più spiata d'Italia. In una recente intervista, Perla Vatiero ha parlato della sua vittoria inaspettata, ma anche di quanto l'abbia ferita scoprire alcune dichiarazioni fatte da ex compagni, una volta ripresa in mano la sua vita. Si riferiva, nello specifico, a Beatrice Luzzi.

Il commento sulle parole di Beatrice Luzzi

Simpatie e antipatie rappresentano il sale di un programma come il Grande Fratello, dove le dinamiche tra i concorrenti fanno da traino all'intero show, ma se alcune cose sono state sviscerate nel corso delle puntate, altre sono rimaste "nascoste" tra i meandri delle varie pagine social. Ed è così che Perla Vatiero racconta di aver visto un video in cui Beatrice Luzzi parlava di lei in maniera non propriamente piacevole e dichiara, infatti, di essersi particolarmente dispiaciuta:

Sicuramente mi ha infastidito un video molto pesante che non avevo mai visto prima in cui Beatrice diceva che non vedeva l’ora di arrivare allo scontro con la regina del trash, con la bulletta. Ovviamente si riferiva a me. Non è qualcosa che mi ha fatto male ma ho provato più che altro disagio per lei. Lei sfidava tutti i giorni le persone ma si è intimorita davanti a me perché ha visto una ragazza di 26 anni che, nonostante la giovane età, era forte tanto quanto lei. Io non ho mai avuto questo accanimento nei suoi confronti e nemmeno mi è mai interessato. Alla fine Beatrice questo duello l’ha avuto, l’ha preteso ma poi alla fine lo ha perso.

L'idea di partecipare ad un altro programma tv

Insomma, uno scontro che poi non si è mai davvero consumato, se non nello stabilire chi tra loro due dovesse vincere la prima edizione del Grande Fratello tra famosi e non. In merito alla possibilità di partecipare a nuovi programmi tv, Vatiero risponde:

Sono fuori da così poco tempo che non ho avuto il tempo di pensare a ciò che voglio fare. Al momento sto riequilibrando la mia vita. Sicuramente voglio studiare, mi piacerebbe mettermi in discussione nel cinema. L'Isola? Non in questa edizione. Non lo so se parteciperei, perché rispetto al Grande Fratello è molto tosta a livello fisico.