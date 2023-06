Perché Fabri Fibra e Nesli hanno litigato: i due sono fratelli ma non si parlano da dieci anni Fabrizio e Francesco Tarducci, in arte Fabri Fibra e Nesli, sono fratelli cresciuti a pane e musica. La passione è nata insieme, ma ben presto hanno preso strade separate. “Mio fratello è un ingrato, se non fosse stato per me sarebbe ancora a montare tappi alle penne”, ha raccontato Nesli del fratello.

A cura di Giulia Turco

Fabri Fibra e Nesli, all’anagrafe Fabrizio e Francesco Tarducci, sono fratelli, entrambi inseriti nel panorama musicale, seppur abbiano preso strade separate. I due fratelli tuttavia non hanno un buon rapporto e non si parlano da una decina di anni. Di recente hanno perso il padre, noto commerciante di Senigallia la loro città di origine, morto all’età di 96 anni.

Cosa è successo tra i due fratelli: le parole di Nesli

Nesli, fratello minore, ha raccontato che la sua passione per la musica è nata insieme al fratello, negli anni in cui vivevano a Senigallia. Giovanissimi, hanno formato il gruppo Teste Mobili, poi diventato Piante Grasse. È il 2004 quando Fabri Fibra viene notato da Paola Zukar che gli farà firmare un importante contratto con Universal Music. “Ci chiama l’Universal, siamo in due. E qualcosa inizia a non andare. Per loro ero un accessorio, l’eterno secondo”, ha raccontato Nesli vuotando il sacco sulla lite con il fratello, in un’intervista a Vanity Fair nel 2016.

Eppure, se non fosse stato per me, Fabri Fibra starebbe ancora a montare i tappi alle penne in Inghilterra […]. Mi rinnega, mi ripaga a indifferenza, come fossi il suo peggior nemico. Già con Applausi per Fibra (singolo di Fibra, del 2006 , ndr) non eravamo più né soci né amici né fratelli. Estranei, che non si devono incontrare. È un ingrato, saremmo potuti essere una bellissima storia italiana.

La versione di Fabri Fibra sul litigio con il fratello Nesli

Dal canto suo negli anni Fabri Fibra ha sempre mantenuto una certa discrezione sul litigio con il fratello Nesli. Poi nel 2017 il rapper ha raccontato al Corriere della Sera parte della sua storia familiare: “Mia madre mi riempiva di botte e violenze fino a quando non usciva il sangue e cattiverie per farmi male”, ha detto a proposito di un’adolescenza complessa. Al contrario sembra che il fratello Nesli abbia mantenuto un rapporto più pacifico con la madre. I due fratelli però non si sarebbero mai riconciliati. “Mi ha sempre attaccato e io non ho mai risposto”, ha detto Fibra a proposito del fratello. “Non potevo più affrontare il problema”.