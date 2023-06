Nuova Scena Rhythm + Flow Italia, il nuovo rapgame con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain Netflix ha annunciato oggi l’arrivo di Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia, la competizione musicale del mondo con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain alla ricerca dei protagonisti che segneranno la nuova scena rap italiana.

Netflix ha annunciato oggi l’arrivo di Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia, la competizione musicale del mondo rap, prodotta da Fremantle, con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain alla ricerca dei protagonisti che segneranno la nuova scena rap italiana, con un premio in palio per il vincitore di 100.000 euro. Lo show si compone di otto episodi, in arrivo in esclusiva solo su Netflix a partire dal 2024. I tre giudici partiranno dalle città più rappresentative del rap italiano, Napoli, Roma e Milano, alla ricerca del miglior talento della prossima generazione. I giovani rapper si esibiranno con tutte le prove tipiche del genere: freestyle, rap battle, produzione di brani originali, guidati dalla volontà di trasformare il proprio sogno in realtà.

Il nuovo game show di Netflix

Durante tutto l'arco di Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia, i tre giudici saranno chiaramente affiancati dalle principali personalità della scena rap italiana, che contribuiranno a definire l’esito della competizione. Il format è scritto da Dino Clemente, Matteo Lenardon, Paola Papa, Antonio Vicaretti e da Chiara Guerra, Vincenzo Majorana, Marina Pagliari, per la regia di Alessio Muzi, arriva nel nostro Paese dopo il successo riscosso negli USA e in Francia. Questo rappresenta il primo adattamento italiano di un format originale Netflix.

Chi sono i tre giudici: Fabri Fibra, Geolier, Rose Villain

Fabri Fibra, ventuno anni di carriera alle spalle, è uno dei più importanti rapper della scena nazionale degli ultimi anni. Il primo disco nel 2002, Turbe Giovanili, poi il rivoluzionario Tradimento nel 2006 fino all'ultimi Fenomeno e Caos. Geolier è tra i più giovani del momento ma è anche uno dei fenomeni più esplosivi ed eclatanti che l'Italia abbia mai visto. La sua carriera è iniziata nel 2018 ma è già un riferimento assoluto per tutta la scena urban: 28 dischi di platino e 21 dischi d’oro. Rose Villain, nata a Milano trasferitasi a New York, è cantante, autrice e regista con all'attivo milioni di stream. A gennaio 2023 è uscito il suo primo lavoro discografico, “Radio Gotham” (certificato oro da FIMI/GfK Italia).