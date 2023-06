Ascolti tv mercoledì 14 giugno: chi ha vinto tra Porta a Porta e New Amsterdam Gli ascolti tv di mercoledì 14 giugno 2023: chi ha vinto tra Porta a Porta L’addio a Berlusconi in onda su Rai Uno e i nuovi episodi di New Amsterdam su Canale5.

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo di mercoledì 14 giugno 2023 ha proposto ancora nuovi speciali sulla memoria di Silvio Berlusconi. Dopo i funerali che si sono tenuti ieri pomeriggio in Piazza Duomo, in prima serata su Rai1 è tornato in onda Bruno Vespa con il suo Porta a Porta – L'addio a Berlusconi. Su Italia1 il documentario C'è solo un Presidente, dedicato all'impegno nel mondo del calcio del Cavaliere, morto lunedì all'età di 86 anni. Anche Zona Bianca su Rete4 ha dedicato la puntata all'ex leader di Forza Italia. Su Canale5 invece sono andati in onda i nuovi episodi di New Amsterdam 5. Ecco tutti i dati auditel della serata.

I dati auditel di Rai Uno e Canale 5

La serata di mercoledì 14 giugno sulla Rai è stata ancora dedicata a Silvio Berlusconi. In collaborazione con il TG1, Bruno Vespa ha condotto una nuova puntata speciale di Porta a Porta dedicata ai Funerali di Silvio Berlusconi con il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, il Ministro delle Riforme Istituzionali Elisabetta Casellati, l'editorialista Antonio Polito e il giornalista Maurizio Belpietro in studio, e ha intrattenuto 1.572.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di New Amsterdam – che ha trasmesso gli episodi "Guarisci te stesso", "Manine smaniose" e "Mandami un segnale" – ha segnato 1.326.000 spettatori pari all’8.5% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste

Rai2 con i due episodi di The Good Doctorha registrato 1.112.000 spettatori pari al 6.4% di share. Su Rai3 Chi L'Ha Visto? ancora impegnato con il caso di Kata, la bambina di cinque anni scomparsa a Firenze dallo scorso sabato, è stato seguito da 2.136.000 spettatori pari ad uno share del 14.2%. Italia Uno ha trasmesso il docu film C'è solo un Presidente dedicato all'impegno di Silvio Berlusconi nel mondo del calcio e ha intrattenuto 707.000 spettatori con il 4% di share. Zona Bianca su Rete4 che ha dedicato largo spazio alla figura del Cavaliere ha appassionato 744.000 spettatori con il 5.8% di share. Atlantide Album su La7 ha segnato 525.000 spettatori con uno share del 4%. La partita di Nations League, Olanda-Croazia, su Tv8 è stata seguita da 954.000 spettatori con il 5.5% di share.