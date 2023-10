Paulo Dybala e Oriana Sabatini si sposano, la proposta di matrimonio del calciatore: “Per sempre” Paulo Dybala e Oriana Sabatini si sposano dopo cinque anni di fidanzamento. Nelle ultime ore hanno condiviso l’annuncio sui loro profili Instagram: “Per sempre” è la dedica a corredo di un’immagine della cantante a letto con l’anello di diamanti. La proposta è avvenuta ieri sera, davanti alla Fontana di Trevi.

A cura di Gaia Martino

Paulo Dybala e la compagna Oriana Sabatini si sposano. Dopo cinque anni di fidanzamento è arrivata la proposta di matrimonio questa mattina: il calciatore, attaccante della Roma, ha chiesto la mano della sua dolce metà con un anello di diamanti ieri sera, davanti alla Fontana di Trevi. L'annuncio è arrivato con un post su Instagram nel quale svelano ai loro fan che ora il loro amore sarà "per sempre".

La proposta di matrimonio di Paulo Dybala davanti alla Fontana di Trevi

"Para siempre", tradotto "Per sempre" recita la didascalia del nuovo post di coppia condiviso da Paulo Dybala e Oriana Sabatini. Nella foto è raffigurato in primo piano l'anello che l'attaccante della Roma ha regalato alla sua fidanzata, presente nell'immagine in secondo piano mentre è stesa nel letto con il viso coperto dal suo braccio. La proposta è avvenuta però ieri sera, davanti alla Fontana di Trevi.

Tantissimi messaggi di auguri hanno arricchito il post, Alice Campello ha scritto "Vamos", Chiara Ferragni "Congratulations". E ancora Mariano Di Vaio: "Vamos, auguri". Lo scorso 24 luglio la coppia ha festeggiato il quinto anniversario di fidanzamento: "Cinque anni e mi innamoro di te ogni giorno di più. Sono felice di averti incontrato in questa vita, ti amo con tutta la mia anima", la dedica di lei sui social.

Chi è Oriana Sabatini, la fidanzata di Paulo Dybala da cinque anni

Per amore si è trasferita prima a Torino, ai tempi in cui il calciatore giocava con la maglia della Juventus, poi a Roma, dove vivono attualmente. Oriana Sabatini ha 27 anni ed è originaria di Buenos Aires. Nipote della tennista Gabriela Sabatini, è la figlia dell'ex attore e imprenditore argentino Osvaldo Sabatini. Sua mamma è l'attrice venezuelana Catherine Fulop. Cantante, attrice e modella, ha iniziato a lavorare nel mondo del piccolo schermo nel 2011 ottenendo un piccolo ruolo nella telenovela Porque te quiero asì, un anno dopo diventò la protagonista della serie Aliados e grazie alla sua interpretazione vinse il premio "miglior rivelazione" ai Kids Choice Awards Argentina nel 2013 e il titolo di "miglior attrice" nel 2014. Nel 2018 si è esibita al Festival musicale Lallapalooza Argentina condividendo il palco con i Red Hot Chili Peppes.