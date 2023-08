Paolo Kessisoglu ritrova l’amore dopo la separazione da Sabrina Donadei, chi è la nuova fidanzata È il settimanale Oggi ad immortalare con alcuni scatti la nuova passione dell’attore, 54 anni, con Silvia Rocchi, architetto milanese di 46 anni. Lo scorso maggio raccontava la fine del suo matrimonio con Sabrina Donadei e un periodo particolarmente buio seguito alla perdita dei suoi genitori.

A cura di Giulia Turco

Paolo Kessisoglu ritrova l’amore e il sorriso al fianco di una nuova compagna. Si chiama Silvia Rocchi e arriva nella vita del conduttore a pochi mesi dalla separazione dalla moglie Sabrina Donadei. Di recente Kessisoglu ha attraversato un periodo emotivamente difficile, segnato non solo dalla fine del suo matrimonio, ma anche dalla perdita di entrambi i genitori.

Chi è Silvia Rocchi la nuova fidanzata di Paolo Kessisoglu

È il settimanale Oggi ad immortalare con alcuni scatti la nuova passione dell’attore, 54 anni, con Silvia Rocchi, architetto milanese di 46 anni, madre di due ragazze e fondatrice di un’associazione che lotta contro il disagio giovanile. Lontana dal mondo dello spettacolo, stando a quanto racconta il settimanale la donna avrebbe già coinvolto il compagno in diverse iniziative e attività per il sociale. Le foto li mostrano durante una giornata di pausa sulla spiaggia di Santa Margherita, a Genova, dove trano trascorrendo le vacanze. Si scambiano sguardi complici e si lasciando andare a baci e abbracci, prima di tornare alla routine di Milano, dove vivono entrambi.

(Foto settimanale Oggi)

La fine del matrimonio di Kessisoglu e Sabrina Donadei

Era appena lo scorso maggio quando l’attore raccontava al Corriere della sera la fine del suo matrimonio con Sabrina Donadei. La coppia era convolata a nozze nel 2003 e dal loro amore è nata la figlia Lunita. Sulla rottura l'attore ha mantenuto un certo riserbo, limitandosi a raccontare che dopo la perdita del suoi genitori ha capito molto di più sul significato della genitorialità: "Aiuta capire che i genitori non sono macchine perfette, ma persone, come noi. Lo sto realizzando ancora di più da quando mi sto separando da mia moglie: non sono più un papà super eroe, ma il rapporto con mia figlia mi pare quasi migliorato grazie a questa consapevolezza. I miei sono stati due buoni esempi: erano persone buone. Ora incontro moltissime persone che me lo ricordano".