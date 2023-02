Oriana Marzoli chiede aiuto ad Alfonso Signorini: “Digli che sono innamorata di luI” La modella chiede aiuto ad Alfonso Signorini per esprimere i suoi sentimenti nei confronti di Daniele Dal Moro. Ma a breve entrerà Martina Nasoni nella casa.

Nella puntata del Grande Fratello Vip dove Davide Dal Moro riceve la sua ex Martina Nasoni, si parla anche del fatto che Oriana Marzoli non riesce a trovare un punto di contatto proprio con lui, che non si fida di lei. Alfonso Signorini chiama Oriana proprio nella stanza dei led per lasciarla parlare e farle fare il punto sull'ultima settimana e per capire chi è il vero Daniele, di quello che è stato visto nella casa.

Il confronto tra Alfonso Signorini e Oriana Marzoli

Il confronto tra Alfonso Signorini e Oriana Marzoli comincia con il conduttore che mostra tutta la settimana e l'ultimo periodo in genere trascorso da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. A questo punto, Signorini chiede: "Hai visto queste immagini e non ho voluto Daniele perché lui gioca in difesa, ma queste immagini ci fanno capire che il sentimento che vi lega sembra un sentimento forte. Sei d'accordo?". La risposta di Oriana: "Io penso che anche lui prova qualcosa di forte per me, anche se continua a dire sempre di no". Ma Daniele Dal Moro ha un carattere molto forte e spigoloso, come nota anche il direttorissimo di "Chi": "Lui è un carattere orgoglioso che vede nel lasciarsi andare anche un senso di debolezza, ma penso che ci arriverà. Da parte tua, va al di là dell'attrazione fisica".

La confessione di Oriana

Oriana Marzoli ha confessato di essere molto presa, ma chissà cosa succederà appena entrerà Martina Nasoni. Come poi fa notare anche Alfonso Signorini, successivamente. Oriana Marzoli, comunque chiede aiuto a Signorini: "Io non me lo aspettavo, ma quando sto con lui, io mi sento me stessa. Cosa che non mi accadeva con Antonino". "Questo si capisce, Oriana e anche da parte di Daniele c'è qualcosa. Non mollate perché vale la pena investire su questo rapporto", la risposta da sornione di Alfonso che poi incassa la richiesta della Marzoli: "Ti prego, diglielo tu, Alfonso".