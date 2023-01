Antonella a Oriana al Gf Vip: “Insensibile con le donne”, Signorini: “Tu le dici che va con tutti” Scontro tra Antonella e Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip. “Manca di solidarietà femminile”, accusa Fiordelisi ma Alfonso Signorini difende la venezuelana: “Tu le dici che va con tutti. Ti pare solidarietà femminile?”.

A cura di Stefania Rocco

Scontro nella Casa del Grande Fratello Vip tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi che sono state le protagoniste del primo blocco previsto nella puntata del reality show di lunedì 23 gennaio. Il conduttore Alfonso Signorini ha convocato le due donne – tra le personalità più interessanti nella Casa e, simpatie personali a parte, decisamente due tra le concorrenti migliori di questa stagione – perché si confrontassero ad alta voce tra loro. “Lei è troppo trash”, ha immediatamente attaccato la salernitana, spingendo il conduttore a esporsi a favore della venezuelana: “Nel trash ci sguazzate entrambe”.

Antonella Fiordelisi: “Oriana può solo buttarsi sugli uomini”

Antonella è stata la prima a prendere la parola: “Non mi stai antipatica. Il problema è che mi sono sentita usata da te. Ti sei avvicinata perché ero amica di Antonino. Visto che non ce l’hai fatta a stare con lui fuori dalle coperte, ti sei allontanata perché non hai altri contenuti. Puoi solo avvicinarti ai ragazzi, non fare altro qui dentro. Ti consiglio di crescere e maturare”. “Per fortuna non ti stavo antipatica”, ha replicato Oriana, “Ti sei avvicinata per dirmi che dovevo coprirmi e non allenarmi col bikini. Invidiosa! Non mi sono avvicinata a te perché eri amica di Antonino. Sei stata tu a non starmi vicina quando ne avevo bisogno, non ti interessavo più perché non frequentavo più Antonino. Non sono mai stata amica di Nikita, è una concorrente che volte mi sta simpatica e a volte no. Parli della sensibilità femminile quando in realtà ti piace da morire dirmi che mi butto addosso a tutti gli uomini. Fai seguire i fatti alle parole. Tu provochi e fai la vittima. Tutti i giorni trova anche due minuti per provocarmi. Io non ci casco mai. Quando c’è lei, io me ne vado perché mi ciuccia energia”. “Ti sembra che sia solidarietà femminile dire a un’altra donna che va a letto con tutti?”, ha chiesto provocatoriamente Alfonso.

Sonia Bruganelli: “Oriana Marzoli è una mitomane”

“Stavo cercando la tua definizione sul vocabolario: mitomania”, ha attaccato Sonia Bruganelli, rivolta a Oriana, “Qui ci sono due donne. La prima è entrata con questa problematica e la sta lasciando. La biondina, invece, è in preda alla mitomania”. A difendere Oriana è arrivata Orietta Berti: “Antonella all’inizio si è avvicinata perché Oriana aveva 2 milioni di followers. In questi giorni hanno dato tutti addosso ad Oriana”.