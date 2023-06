Oriana e Daniele si sono lasciati, Eleonoire Ferruzzi: “Storia mai esistita, un’esistenza triste” Dopo una serie di sfoghi e racconti confusi ai loro follower, Oriana e Daniele hanno deciso di mettere un punti alla loro storia. Hanno capito di avere vite e caratteri inconciliabili. Secondo Eleonoire Ferruzzi però, ex inquilina del loro GFVip, sarebbe tutta una montatura, dall’inizio alla fine.

A cura di Giulia Turco

Tra Oriana Marzoli e Daniele Del Moro è finita, ma secondo alcuni il loro amore non sarebbe mai iniziato davvero. Ne è convinta Eleonoire Ferruzzi, ex inquilina del GFVip che ha dato vita alla ship degli ‘Oriele’, la quale prima dell’ingresso dell’influencer latina nella Casa ha avuto un debole per il bel Dal Moro.

L'opinione di Eleonoire Ferruzzi

Che Eleonoire non abbia ancora digerito il rifiuto da parte di Daniele? Fatto sta che alla notizia della rottura tra l’ex tronista e Oriana Marzoli, Ferruzzi festeggia. Sui social commenta la fuga dei follower della coppia ormai scoppiata: “E quindi? Dove sono tutti gli invasati ora? Ahahahah tutti spariti in una bolla di sapone come le storie d’amore mai esistite su cui hanno tanto idealizzato la loro triste esistenza”, firmato Eleonoire Ferruzzi. La provocazione, nemmeno troppo velata, è che Oriana e Daniele abbiano montato una ship fittizia con a seguito un esercito di fan virtuali a dar loro seguito. Al momento Dal Moro non sembra aver nessuna intenzione di replicare.

Perché Oriana e Daniele si sono lasciati

Chi ha voluto dire di più nelle ultime ore è invece l’infuencer venezuelana, che sul suo Instgram ha vuotato il sacco raccontando la sua versione dei fatti. “Secondo me ultimamente stava facendo tante cose bruttine perché non sapeva come lasciarmi. Questo è il pensiero che ho”, ha riassunto Oriana al termine di un lungo e dettagliato racconto di una delle ultime notti insieme. I due sarebbero arrivati alla conclusione che non sono fatti per stare insieme, ma avrebbero tentato di salvare il salvabile del loro rapporto: “Capisco che purtroppo non possiamo stare insieme, ma dico "va be' povero ragazzo ha sofferto tanto e anche se non vuole stare con me, poverino. Lasciamo questo rapporto così”, ha concluso lei. “ "Io non ho più voglia di litigare neanche con Oriana, soprattutto con Oriana. Io con Oriana sto bene…Noi quando stiamo bene, stiamo bene e non c'è niente da dire, stiamo bene sotto tutti i punti di vista. Le voglio talmente bene che non ce l'ho nemmeno con lei”, ha aggiunto Daniele in una room su Twitter.