Oriana Marzoli svela tutti i dettagli della rottura con Daniele Dal Moro: “La lite poi se n’è andato” Oriana Marzoli ha confidato ai fan degli Oriele i motivi che hanno portato alla rottura con Daniele Dal Moro. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato gli episodi scatenanti. Intanto, Daniele ha ribadito di volerle bene.

A cura di Daniela Seclì

Continua la missione dei fan degli Oriele di tentare di fare trovare un punto d'incontro a Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli perché possano ricucire il loro rapporto. Entrambi i protagonisti di questa storia, in room separate su Twitter, hanno raccontato la loro versione ai sostenitori, che hanno provato a farli ragionare. Ecco cosa hanno raccontato i due ex gieffini nelle ultime ore.

Lo sfogo di Oriana Marzoli sulla crisi con Daniele Dal Moro

Come riporta Isa&Chia, Oriana Marzoli si aspetterebbe più comprensione nei suoi confronti e lamenta la mancanza di piccoli gesti da parte di Daniele Dal Moro, come quello di pubblicare più foto insieme. Il suo non è un desiderio di ostentare il loro amore, ma una rassicurazione che vorrebbe dopo quanto le è accaduto in passato:

Io sono entrata al Grande Fratello, dopo un mese che avevo chiuso con il mio fidanzato dopo quattro anni e che mi ha messo tutte le corna del mondo e che non si poteva far vedere nelle mie storie perché aveva paura che le ragazze mi raccontassero che usciva con altre.

Inoltre, ha rimarcato come il suo rapporto con Daniele Dal Moro sia nato in un programma televisivo, dunque non comprende quale sia il problema nel farsi vedere insieme anche fuori dalla casa: "Cosa ti costa farmi felice? È una caz**ta ma ti giuro, mi dà una sicurezza. Giuro mi viene da piangere perché non capisce. […] Non so come spiegarlo. Mi fa piacere far vedere la mia felicità. È più semplice di quanto si possa pensare". Ha aggiunto, poi, di essere infastidita dal fatto che il suo compagno segua altre donne:

Quando segue tutte queste donne, veramente pensa che non mi ferisce? lo non lo farei. Una persona che vuole stare con te non ti dice che vuole andare via dalla tua casa. E se vede che te ne stai andando, ti ferma. Le cose così non funzionano. Ma io da lì mi sono resa conto che in realtà lui non era innamorato di me.

Oriana Marzoli, inoltre, sostiene che anche fuori dalla casa, Daniele Dal Moro le avrebbe detto di notare un'incompatibilità tra loro: "È brutto da sentire, però me lo diceva sempre. Quindi se una persona dice che non sa se stare con te perché pensa che non abbiamo un futuro, io mi sento di mer*a. Non mi dà sicurezza".

Oriana Marzoli racconta come è avvenuta la rottura con Daniele Dal Moro

Oriana Marzoli ha concluso raccontando come sono arrivati via via alla rottura: "Si è arrabbiato perché gli ho detto che non gli credo. Dopo gli ho creduto e sono stata lì con lui un'ora. Diceva che sudava, si è chiuso in bagno. Mi sono messa lì con lui un'ora senza parlare, l'abbracciavo, gli davo i baci, mi teneva la mano. Quindi pensavo che avremmo fatto pace perché mi stava dando la mano". E ha aggiunto:

Si chiude in bagno, io busso e mi dice che vuole stare lì. Entro perché sta male. Mi dice "vai a dormire perché io mi rilasso sentendo l'acqua". Vado a dormire. Mi sveglio alle 6.40 che sta facendo la borsa per andare via. Mi dice "voglio stare da solo". Giuro non ho capito niente. Secondo me, ultimamente stava facendo tante cose bruttine perché non sapeva come lasciarmi. Questo è il pensiero che ho. Non riesco a parlare con lui perché urla. […] Gli ho scritto un messaggio, che stavo male, che mi mancava, mi ha risposto. Però se non gli parlavo io, lui non mi parlava.

Poi, la situazione è precipitata: "Torno in Italia, vado a fare uno shooting e mi dicono che ha seguito questa persona che non so chi sia e neanche mi interessa. Lui dice che la conosce da 15 anni. Dico, ma cavoli, in 15 anni potevi seguirla prima. Un po' strano no? Non vi dico neanche cosa mi ha risposto perché non voglio dire cose brutte nei suoi confronti". Poi, la decisione di lasciarsi:

Lui mi ha detto che avrebbe tolto il follow. Comunque torno a Verona. Parliamo, mi spiega tutta la sua vita. Capisco che purtroppo non possiamo stare insieme, ma dico "va be' povero ragazzo ha sofferto tanto e anche se non vuole stare con me, poverino. Lasciamo questo rapporto così".

La versione di Daniele Dal Moro

Dal canto suo, Daniele Dal Moro – in un'altra room – si è detto pronto a seppellire l'ascia di guerra: "Io non ho più voglia di litigare neanche con Oriana, soprattutto con Oriana. Io con Oriana sto bene…Noi quando stiamo bene, stiamo bene e non c'è niente da dire, stiamo bene sotto tutti i punti di vista. Le voglio talmente bene che non ce l'ho nemmeno con lei".