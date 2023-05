Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sarebbero in crisi, l’influencer ai fan: “Non sto bene” Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sarebbero in crisi. L’influencer venezuelana ha fatto le valigie ed è partita da sola per Milano, poi ha smesso di seguire sui social il modello e infine il messaggio su Twitter: “Non sto bene”. Tutti indizi che lasciano pensare a qualcosa che non va.

A cura di Elisabetta Murina

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro starebbero attraversando un momento di crisi. Dalla fine del Grande Fratello Vip, la era apparsa più unita che mai, mentre ora sembra che qualcosa nel loro equilibrio si sia rotto. A segnalarlo diversi fan degli "Oriele" su Twitter e anche la stessa influencer venezuelana, che ha pubblicato un messaggio in cui dice di non stare bene. Ecco cosa sarebbe successo.

Oriana a Milano senza Daniele, poi l'appello ai fan: "Non sto bene"

Le voci di una presunta crisi di coppia sarebbero nate da una foto che Oriana ha pubblicato, sul suo profilo Instagram, nella giornata di domenica 28 maggio. L'influencer si è mostrata in stazione da sola, con le valigie e senza Daniele al suo fianco. Ha quindi lasciato Verona, dove si trovava insieme al fidanzato, per cambiare città. Un dettaglio non irrilevante, che ha subito fatto insospettire i fan. Poi l'avvistamento a Milano, mentre sale su un taxi ed è ,ancora una volta, da sola.

A questi indizi si aggiungono altri due elementi, Il primo, notato dai fan più attenti, è che l'ex gieffina ha smesso di seguire sui social il modello, come a non voler sapere più niente di lui e della sua vita Il secondo è un tweet che Oriana ha pubblicato sul suo profilo, rivolgendosi ai fan, che sempre più spesso la taggano in messaggi d'amore: "Vi prego, non taggatemi più in cose d'amore su Ig. Non mi aiuta ok? Se mi volete bene non farlo, non sto bene. Grazie…". Le sue parole non lasciano spazio a dubbi: sta attraversando un momento difficile dal punto di vista sentimentale.

Oriana diceva di Daniele: "Difficile trovare una persona che ti completi"

Oriana Marzoli, nell'ultima puntata del programma Mtmad, aveva parlato della sua relazione con Daniele Dal Moro. L'ex gieffina aveva confessato di provare sentimenti reali per il fidanzato, conosciuto nella casa del GF Vip: "È difficile trovare una persona che ti completi". Poco dopo però i due avrebbero litigato per colpa di una segnalazione arrivata dalle fan della coppia. Da questo sarebbe nato il duro sfogo del modello che, dopo aver perso la pazienza, ha dovuto dire addio al suo account Twitter.