Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro ancora insieme: “Ho vinto l’orgoglio e mi sono presentata da lui” Oriana Marzoli racconta in un’intervista al settimanale Chi, come è riuscita a riconquistare Daniele Dal Moro. I due avevano chiuso la loro relazione, ma dopo un gesto da parte dell’influencer venezuelana, sono tornati insieme.

A cura di Ilaria Costabile

Oriana Marzoli, intervistata dal settimanale Chi, racconta come sia riuscita a ricucire il rapporto con Daniele Dal Moro. I due si erano lasciati, dopo aver litigato, ma si sono ritrovati mettendo l'orgoglio da parte e cercando di trovare un compromesso tra e loro esigenze. Adesso, quindi, sembra che tutto sia tornato come prima, entrambi dovranno capire se sono destinati a stare insieme oppure no.

Il chiarimento di Oriana e Daniele

"Mi ero ripromessa di non cercare più Daniele, perché mi aveva mandato via di casa e, il giorno seguente, mi aveva scritto un messaggio che ho interpretato come un addio. Diceva che mi aveva voluto bene e che non sapeva se il nostro fosse amore o altro" dichiara l'ex gieffina al settimanale, raccontando che leggere quelle parole l'aveva particolarmente ferita, ma poi qualcosa è cambiato:

Mentre tornavo da Madrid ho superato il mio orgoglio e gli ho scritto. Perché, nonostante ci fossimo lasciati, non potevo negare di essere ancora innamorata di lui. Ci siamo chiariti, nel senso che abbiamo continuato a discutere, stavolta via Whatsapp.Quando sono arrivata in Italia, anziché fermarmi a Milano, mi sono diretta a Verona, a casa di Daniele. Volevo vedere che effetto gli avrebbe fatto trovarmi lì davanti.

La reazione di Dal Moro, quando se l'è trovata sull'uscio di casa è stata eloquente: "Quando mi ha visto è rimasto sorpreso, non se lo aspettava. Sono scoppiata a piangere e lui mi ha abbracciata, è stato un abbraccio lunghissimo, pieno di significato". Un chiarimento doveroso, durante il quale si sono promessi di venirsi incontro a vicenda, e infatti la venezuelana ha sottolineato:

Leggi anche Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro inseparabili, i giorni insieme dopo il GFVip

Se mi vuole bene deve lasciare da parte l’orgoglio, come ho sempre fatto io, e dimostrare quanto ci tenga a me. Che non vuol dire stare con me, ma rendermi felice nelle piccole cose, avere pazienza e combattere questa ansia e la carica negativa che mette quando le cose non gli piacciono.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Le segnalazioni dei fan per cui hanno litigato

Uno dei motivi scatenanti che li avevano portati a litigare, si riconduce alle segnalazioni che alcuni fan della coppia avevano fatto arrivare ad Oriana: "Mi avevano segnalato che aveva iniziato a seguire altre ragazze su Instagram e a mettere like alle loro foto. Questo mi dava fastidio perché, di solito, è uno che non segue nessuna". L'ex gieffina ha ammesso di essere gelosa, sottolineando, però, di non voler essere presa in giro, visti i trascorsi con il suo ex fidanzato che l'ha tradita in più occasioni: "Mi ha fatto diventare insicura. Voglio un uomo che mi dia la giusta importanza".

Dal canto suo Daniele, intervenuto durante l'intervista al settimanale, ha raccontato i motivi che avrebbero inasprito ancor di più il loro rapporto: "Ho mille pensieri legati al lavoro che mi riempiono d’ansia. Voglio una vita tranquilla, se litigo mi stresso. Due persone devono capire se sono compatibili". Oriana, però, è convinta che il gieffino non riesca a godersi i suoi momenti di felicità: "A me sembra che abbia paura di essere felice, trova sempre il modo di dire che tutto andrà male", ma lui ammette solo di essere piuttosto diffidente: "Mi circondo di persone fidate, e Oriana lo è".

Oriana a casa di Antonino Spinalbese

Altro punto che era stato motivo di discordia tra i due, è stato il post party di Signorini, quando Oriana si era recata a casa di Antonino Spinalbese. L'influencer ha dichiarato: "Mi ha dato fastidio che lui l’abbia raccontata in questo modo, perché è facile fraintendere. Sono andata a casa di Antonino per accompagnare altre persone che erano alla festa con me: Giaele, Clizia, Micol, Alberto. Ho passato la serata a giocare alla Playstation con il suo miglior amico, Alessandro". Il fatto di vivere una storia nata sotto i riflettori non la spaventa e il suo comportamento è uguale sia davanti che dietro le telecamere: