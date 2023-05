Oriana Marzoli e il gossip sulla crisi con Daniele Dal Moro: “Cavolate, è tutto ok” Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro non sono in crisi: entrambi nelle ultime ore hanno rotto il silenzio riguardo il gossip che sta circolando da qualche giorno. “Le cose che si dicono non sono vere. La mia vita è uguale a prima, è tutto ok”, le parole della venenzuelana seguite da quelle del fidanzato.

A cura di Gaia Martino

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro non starebbero vivendo un momento di crisi. La coppia nata al Grande Fratello VIP 7 nelle ultime ore ha rotto il silenzio per mettere a tacere i rumors che circolano sul loro conto. La pagina Instagram PipolGossip ha condiviso un post nel quale svela che i due starebbero attraversando uno dei momenti più bui del loro amore. "Cavolate, è tutto ok", il messaggio della venezuelana.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro commentano i gossip

Non si mostrano insieme da qualche giorno, ma stando alle parole di Oriana Marzoli rilasciate nelle story poche ore fa e ai gesti social, la relazione con Daniele Dal Moro procederebbe a gonfie vele. "Sto leggendo certe cavolate, non capisco perché. E' tutto ok, torno in Italia, torno adesso, tranquilli e sereni che le cose che si dicono non sono vere. La mia vita è uguale a prima, è tutto ok". Sebbene non faccia nomi, il riferimento appare evidente. Anche l'ex gieffino veneto ha rotto il silenzio e tra le stories di Instagram, riprendendosi in un primo piano mentre fuma, ha dichiarato: "Comunque, me la state tirando".

Oriana Marzoli ora è a Madrid, lo sfogo ieri: "Sono molto stressata"

La storia con Daniele dal Moro procederebbe a gonfie vele, ma Oriana Marzoli sta vivendo un periodo difficile. Nella puntata di Mtmad, canale per il quale crea contenuti personali, ha spiegato ai fan di essere molto indaffarata e di non riuscire a trovare una casa a Milano, così da poter portare con sé, da Madrid, il suo cane. "Mi sembra di chiedere sempre a qualcuno di ospitarmi a casa, voglio una casa mia anche per portarmi Cocco. Non posso portarlo con me se non ho una casa fissa, questo mi provoca molto stress, anche se cerco di non mostrarlo". Ora si trova a Madrid ma presto tornerà presto in Italia, come confessato nelle story di oggi pomeriggio.