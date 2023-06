Oriana Marzoli parla di Daniele Dal Moro a Supervivientes: “Spero che con lui duri per sempre” Oriana Marzoli ha parlato di Daniele Dal Moro a Supervivientes, dove è stata chiamata per una breve partecipazione. La venezuelana ha dichiarato di essere una “buona fidanzata” e ha aggiunto: “Spero che con lui duri per sempre”.

A cura di Ilaria Costabile

Oriana Marzoli è tornata a Supervivientes, anche se per la gieffina si è trattata di una partecipazione temporanea, dal momento che è rimasta in Honduras solo una settimana. Durante la sua permanenza, però, non sono mancati i discorsi in merito alla sua storia d'amore con Daniele Dal Moro e l'influencer ha rivelato di essere felice al suo fianco, augurandosi di poter stare con lui per ancora molto tempo.

Oriana Marzoli parla di Daniele

Il tempo di Oriana Marzoli come "fantasma del passato" all'Isola dei Famosi spagnola si è ormai concluso e in un collegamento con il programma Conexion Honduras, ha parlato del suo rapporto con Daniele Dal Moro, recuperato poco prima che lei partisse per Supervivientes, dopo una serie di incomprensioni: "Perché io mi considero un’ottima fidanzata, spero che con Daniele duri per sempre. Spero che mi aiuti ad andare sulla strada giusta e che non finisca mai perché sono molto felice e soddisfatta". Dall'Italia, invece, il gieffino ha commentato con molto entusiasmo la partecipazione di lei al reality: "Sono sempre felice per lei quando la vedo contenta. […] Lei il suo futuro lo vede in Italia lei sta bene qui, aldilà di me e di noi a lei piace stare qui. Si è inserita bene e vuole stare qui".

Oriana Marzoli lascia Supervivientes

L'ex gieffina, quindi, ha lasciato definitivamente l'Honduras e ha pubblicato su Instagram un post per ringraziare il programma dell'opportunità che le è stata offerta, per mettersi nuovamente alla prova, in quello che lei ritiene sia il reality più difficile al quale abbia partecipato: