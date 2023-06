Oriana Marzoli sbarca a Supervivientes e pensa a Daniele Dal Moro: “Sono felicemente innamorata” Oriana Marzoli ieri sera è sbarcata in Honduras dove ha preso parte al programma Supervivientes, in onda su TeleCinco. Impossibile per lei non citare il fidanzato, Daniele Dal Moro, il quale l’ha seguita in diretta su Twitch: “Provo qualcosa di forte per lei”.

Oriana Marzoli ieri ha fatto il tradizionale salto dall'elicottero nel mare dell'Honduras: ha preso parte all'edizione in corso di Supervivientes per fare una sorpresa ai concorrenti spagnoli nelle vesti di "Fantasma del passato", avendo già partecipato due volte al programma. Prima di tuffarsi ha citato il fidanzato, Daniele Dal Moro: "Dedico il tuffo al mi ragazzo, Dani. Abbiamo avuto una crisi, ma voglio che non finisca mai con lui".

Il tuffo di Oriana Marzoli

Oriana Marzoli ieri è entrata a far parte del reality Supervivientes ma prima di tuffarsi ha salutato Daniele Dal Moro, che intanto era in diretta su Twitch mentre assisteva alla puntata su Tele cinco. "Dedico il tuffo al mio ragazzo, Dani. Abbiamo avuto una crisi, ma voglio che non finisca mai con lui. Sono innamorata di lui, non portarmi sfiga", le parole prima di fare il tradizionale tuffo dall'elicottero.

Una volta raggiunti i naufraghi, Oriana Marzoli ha poi subito messo le cose in chiaro. Non intende conoscere nuovi ragazzi e eventuali corteggiatori: "Io sono felicemente innamorata", le parole a un concorrente che le ha rivolto dei complimenti in diretta.

Daniele Dal Moro ha seguito la puntata in diretta su Twitch

Daniele Dal Moro ha seguito la puntata di Supervivientes in diretta su Twitch: ha commentato tutta la serata i fatti che accadevano in Honduras e quando è arrivato il momento di Oriana Marzoli, ha cominciato a sorridere. L'ex gieffino veneto ha scherzato sostenendo che la fidanzata sia riuscita a convincere gli autori a farle portare gli occhiali da sole sull'Isola: "Vi rendete conto che ci è riuscita? Sapete quanto gli avrà tritato il ca**o per avere gli occhiali? Provate a immaginare".

Daniele ha poi risposto alla domanda di una fan che stava seguendo la sua diretta Twitch. "Quanto sei innamorato?" gli hanno chiesto, questa la replica: