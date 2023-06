Oriana Marzoli al suo evento viene sorpresa da Daniele: il primo bacio in pubblico dopo la dura lite Daniele Dal Moro ha fatto una sorpresa a Oriana Marzoli questo pomeriggio. All’evento alla Rinascente che vede l’ex gieffina protagonista, si è presentato a sorpresa lasciando di stucco la fidanzata. Le foto e i video mentre si abbracciano e baciano in pubblico.

A cura di Gaia Martino

Oriana Marzoli prima di volare in Honduras per una sorpresa ai concorrenti di Supervivientes, il format spagnolo de L‘Isola dei Famosi, sta presentando la sua nuova linea di costumi alla Rinascente di Milano e al suo fianco c'è Daniele Dal Moro. Dopo la drastica rottura seguita da lunghi pianti dell'ex gieffina e da insulti social, la coppia nata al GF VIP 7 ha ritrovato la serenità. Questo pomeriggio si sono abbracciati e baciati davanti alle telecamere di migliaia di fan.

Le foto di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro insieme

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati insieme negli ultimi giorni dopo il duro litigio che li aveva allontanati. Questo pomeriggio l'ex gieffino ha fatto una sorpresa alla fidanzata durante la presentazione della nuova linea di costumi che la vede protagonista, lanciata in collaborazione con Oscar Branzani, imprenditore ed ex volto di Uomini e Donne. Si è presentato durante l'evento, sorprendendo la Marzoli e i fan che fanno il tifo per loro. Dopo essersi baciati davanti a tutti, hanno posato insieme davanti ai fotografi.

Il ritorno di fiamma dopo la rottura

In un'intervista al settimanale Chi, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno raccontato i dettagli del loro duro litigio che sembrerebbe essere ora acqua passata. "Mi ero ripromessa di non cercare più Daniele, perché mi aveva mandato via di casa e il giorno seguente, mi aveva scritto un messaggio che ho interpretato come un addio. Diceva che mi aveva voluto bene e che non sapeva se il nostro fosse amore o altro", le parole di lei che dopo pochi giorni dalla rottura decise di presentarsi fuori la porta dell'ex conosciuto al GF per parlargli. Daniele Dal Moro alla rivista ha aggiunto di desiderare ora solo tranquillità:

