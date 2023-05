Oriana Marzoli svela i suoi sentimenti per Daniele: “È difficile trovare una persona che ti completi” Oriana Marzoli è online con una nuova puntata di Mtmad nella quale ha confessato i suoi sentimenti per Daniele Dal Moro. Nella notte però i due avrebbero litigato per colpa dei fan e di una segnalazione, ecco cosa è successo.

A cura di Gaia Martino

Oriana Marzoli nella nuova puntata di Mtmad si è mostrata al fianco di mamma Cristina e insieme hanno parlato della relazione con Daniele Dal Moro e del percorso al Grande Fratello Vip. L'ex gieffina venezuelana ha confessato di provare reali sentimenti per il fidanzato conosciuto nella casa di Cinecittà. Nelle ultime ore però i due avrebbero litigato per colpa di una segnalazione arrivata tramite le fan degli Oriele: da qui sarebbe nato il durissimo sfogo di Daniele Dal Moro che, dopo aver perso la pazienza, ha dovuto dire addio al suo account Twitter.

Le parole di Oriana Marzoli nel podcast Mtmad

Questa mattina è stata pubblicata la nuova puntata di Oriana Marzoli per Mtmad, il podcast del tabloid spagnolo nel quale è solita raccontare, ogni settimana, i suoi sentimenti, le sue giornate e il suo umore. Stavolta ha parlato con mamma Cristina presente e insieme hanno confessato i loro pensieri su Daniele Dal Moro. "Non é difficile incontrare una persona, ma é difficile incontrare una persona che ti piace e che ti completi, altrimenti starei sola e, se sto con Daniele è perché realmente sento qualcosa, l’avete visto nel reality", le parole dell'ex gieffina che ha spiegato di avere ormai 31 anni, di essere una donna matura, "non perdo tempo con persone che non mi interessano". Mamma Cristina è contenta per la figlia, nonostante senta la sua mancanza vista la distanza che spesso le divide. È sicura che i suoi sentimenti per Daniele siano reali: "Quando Oriana sta con un ragazzo é perché realmente questo ragazzo le piace, sente qualcosa per lui. Io so cosa attualmente lei sente per Daniele, perché altrimenti non starebbe con lui".

La lite per una segnalazione

Intanto nella notte gli Oriele avrebbero discusso. Ieri sera Daniele Dal Moro ha sbottato contro alcune fan degli Oriele, accusandoli di essere troppo invadenti nella sua relazione. Proprio la loro ossessione verso la coppia li avrebbe fatti litigare. Con un tweet, poi cancellato, l'ex gieffino ha raccontato cosa stava accadendo: le fan della coppia avevano fatto notare ad Oriana Marzoli alcuni movimenti social di Daniele nei confronti di una ragazza. "Il follow l'ho tolto perché (come sempre per colpa vostra) Oriana ha già iniziato a stressare l'anima. Non perché ho qualcosa da nascondere, stupido io. Ma vi assicuro che da me non avrete più nulla. La verità è che questo posto è, e sarà sempre, il male delle coppie", lo sfogo dell'ex concorrente a corredo della foto della chat con la compagna. Il tweet sarebbe sparito dal profilo, prima che lo sospendessero.