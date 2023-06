Oriana Marzoli parte per l’Honduras: “Amo Supervivientes, la terza volta sarà quella buona” Oriana Marzoli è pronta a partire per l’Honduras, per fare una sorpresa ai naufraghi di Supervivientes, l’Isola dei Famosi spagnola. L’ex gieffina è già stata concorrente del reality due volte, ma pare che si tratti di una permanenza piuttosto breve.

A cura di Ilaria Costabile

Oriana Marzoli è senza dubbio una grande protagonista della tv, in Spagna dove ha partecipato a diversi reality, e ormai anche in Italia dopo essere stata una concorrente del Grande Fratello Vip, di cui è stata anche prima finalista. La venezuelana adesso è pronta per volare in Honduras, per una sorpresa ai concorrenti di Supervivientes, dove ha già partecipato per ben due volte.

L'annuncio su Mediaset Spagna

Nel 2014 e anche nel 2017 Oriana Marzoli è stata una delle concorrenti dell'Isola dei Famosi spagnola, attualmente in corso su Tele Cinco, e visto il suo successo nel reality, la produzione ha deciso di richiamarla per fare una sorpresa ai naufraghi. Si tratta di una sosta piuttosto breve, come quella che ha interessato alcuni vip che sono approdati, invece, sulle spiagge dedicate alla versione italiana del reality. L'ex gieffina, in un video, ha annunciato la sua partenza per l'Honduras, dicendo di essere pronta a cimentarsi in nuove avventure, facendo anche qualche prova:

Ciao a tutti! Non posso essere qui con voi stasera, qui in Italia le cose vanno molto bene. Sapete quanto amo Supervivientes e sono certa che la terza volta sarà quella buona. Se salterò dall’elicottero? Ok va benissimo e farò anche il girarrosto. Le prove fisiche mi piacciono e le farò volentieri. L’unica cosa che mi spaventa sono i mosquitos ho dei brutti ricordi. Per il resto non vedo l’ora di partire. Ma quanti giorni dovrò restare?”

Oriana parte per l'Honduras dopo la pace con Daniele Dal Moro

Oriana, quindi, sarà una sorta di "fantasma del passato" come si legge nel comunicato diffuso da Tele Cinco. L'ultima volta che è volata a Supervivientes, nel 2017, è rimasta sull'Isola solamente 12 ore. Non è chiaro, quindi, quanto tempo dovrà restare nel reality spagnolo, ma sembrerebbe una partecipazione circoscritta a qualche giorno. Intanto, la Marzoli si gode gli ultimi giorni in compagnia del suo Daniele Dal Moro, col quale ha ritrovato la complicità dopo un momento di incomprensione e allontanamento, per il quale si erano lasciati. Pare, quindi, che adesso sia tornato tutto nella norma, c'è da capire se il viaggio in Honduras comprometterà questa ritrovata armonia.