Oriana e il battibecco con Elenoire Ferruzzi al party di Signorini: “Daniele è il mio fidanzato” Battibecco tra le due ex Vippone Oriana Marzoli e Elenoire Ferruzzi al compleanno di Alfonso Signorini. Nel video, diventato virale sui social, si sente l’influencer venezuelana urlare: “È il mio fidanzato”. Il riferimento è a Daniele Dal Moro, per cui anche Elenoire ha avuto un debole.

A cura di Elisabetta Murina

Alfonso Signorini ha compiuto 59 anni. Per l'occasione, il conduttore del GF Vip ha organizzato una grande festa con tutti i Vipponi della scorsa edizione e di quelle passate, come Alex Belli e Delia Duran, Giacomo Urtis. Un party piuttosto chiacchierato e condiviso sui social dagli invitati, in cui c'è stato anche un battibecco. Eleonire Ferruzzi e Oriana Marzoli sono state protagoniste di una piccola lite prima del momento del taglio della torta. Il video del momento è diventato virale su Twitter.

Il battibecco tra Oriana e Elenoire durante il taglio della rota

Tra Oriana ed Elenoire non scorre buon sangue per via di Daniele Dal Moro e le due ex gieffine non hanno mai nascosto una certa antipatia. Antipatia che, durante il party per il compleanno di Alfonso Signorini, ha dato vita a un piccolo battibecco prima del taglio della torta. Stando a quanto si vede nel video, estratto da una diretta Instagram di Giacomo Urtis, le due Vippone hanno iniziato a urlarsi contro. Non è chiaro con certezza cosa abbia scatenato la lite, ma si sente Oriana urlare: "Amore, tu mi leccavi il sedere fino a due giorni fa!". Poi, parlando di Daniele: "È il mio fidanzato". Elenoire ha risposto: "Ma chi ti ha mai ca**ta?". Su Twitter, c'è chi ipotizza che i toni fossero ironici, mentre chi crede sia uno scambio di frecciatine visto che entrambe hanno un debole per Daniele.

L'antipatia tra Elenoire e Oriana

Tra Oriana ed Elenoire non c'è mai stata sintonia. Anche se le due ex Vippone non si sono mai incrociate nella casa del GF Vip (la prima è entrata qualche tempo dopo l'uscita della seconda), hanno avuto in comune un interesse per Daniele Dal Moro. Elenoire aveva per il coinquilino un interesse (non ricambiato), credendo che le facesse gli occhi dolci e che certi suoi sguardi parlassero chiaro. Il modello però ha sempre negato un rapporto che andasse oltre l'amicizia. Poi, nella Casa, si è avvicinato a Oriana, con cui ancora oggi è fidanzato. Un legame, il loro, altalenante, che però ora sembra aver trovato il suo equilibrio.