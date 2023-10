Nonna 71enne perde il lavoro, si lancia su OnlyFans: “Ho un figlio disabile, devo curarlo” La storia di Michelle Hardenbrook che dopo aver perso il lavoro per aver sopraggiunto i limiti d’età si è “riciclata” in un settore che non conosce limiti: “Ho un figlio disabile e per me non c’è niente di male”.

Si chiama Michelle Hardenbrook, ha 71 anni e rappresenta la nuova storia di rinascita che arriva dal mondo di OnlyFans. Dopo aver perso il suo lavoro di segretaria in uno studio privato perché sono sopraggiunti i limiti d'età, la dolce nonnina si è ritrovata di colpo con una pensione assai minore rispetto a quanto guadagnato faticosamente per una vita intera. Ma il settore di OnlyFans è un settore che non conosce limiti d'età e adesso la Hardenbrook guadagna fino a 30mila dollari al mese.

Perché ha scelto di iscriversi a OnlyFans

Michelle Hardenbrook vive in California, è separata e da circa un anno è rifiorita grazie a OnlyFans. Il successo è arrivato praticamente subito e adesso riesce a guadagnare fino a 30mila dollari al mese, un'entrata che le ha permesso di potersi prendere cura di suo figlio disabile. Al Daily Star rivela: "Non trovo nulla di male in quello che faccio soprattutto perché ho bisogno di aiutare mio figlio disabile". Poi ha rivelato che ha un'altra figlia con cui da tempo non ha rapporti: "Non ci parliamo da 20 anni e sono sicura che se scoprisse cosa sto facendo ora, avrebbe più scuse per non vedermi".

"Il sesso fa bene a ogni età"

La "nonnina" di Onlyfans ha lasciato anche la sua lezione di ‘educazione sessuale': "I rapporti sessuali cambiano con l’età. Ci sono alcune modifiche da apportare, ma può comunque essere altrettanto soddisfacente, altrettanto divertente e altrettanto simpatico. Non credo che tu debba smettere di farlo quando raggiungi una certa età. Molte donne, soprattutto quando raggiungono la menopausa, si fermano. Io non mi sono fermata". Anche Dagospia ha raccontato la storia di Michelle Hardenbrook sottolineando che il mercato delle "nonne" sul social è abbastanza ricco: "C'è la storia di Elaina St.James, 57 anni, che a 18 anni ha provato a entrare nel mondo della moda, ma ogni agenzia l’ha cassata, sempre con la solita ragione: troppo grassa! E con quel corpo, oggi Elaina ha comunque successo". Una delle tante storie di donne che trovano riscossa attraverso le piattaforme a pagamento.