Neelam Gill smentisce il gossip con Leonardo DiCaprio: “Sto con un suo grande amico” Neelam Gill, modella britannica di origini indiane, ha smentito il gossip che la voleva coinvolta in una love story con Leonardo DiCaprio: “Ho una relazione seria con un suo grande amico, da molti mesi ormai. L’unico motivo per cui siamo stati fotografati nello stesso posto è perché sono stata lì con il mio partner”.

A cura di Redazione Spettacolo

Neelam Gill, modella britannica di origini indiane, ha smentito il gossip che la voleva coinvolta in una love story con Leonardo DiCaprio. La modella 28enne e l'attore premio Oscar sono stati fotografati nei giorni scorsi insieme in barca in Sardegna, scatti che hanno subito fatto ipotizzare un flirt in corso. A tal punto che Neelam è dovuta intervenire nelle stories Instagram per fare chiarezza sui rapporti che la legano al divo di Hollywood: "Solo per chiarire eventuali voci, non sono la ‘nuova fiamma' di Leonardo DiCaprio. In effetti, ho una relazione seria con un suo grande amico, da molti mesi ormai. L'unico motivo per cui siamo stati fotografati nello stesso posto è perché sono stata lì con il mio partner. Spero che questo chiarisca le fake news sul nostro conto".

Leonardo DiCaprio starebbe frequentando Gigi Hadid

Non è la prima volta che delle foto scattate in vacanza mentre Leonardo DiCaprio è a bordo di uno degli immensi yacht che lo ospitano al largo delle coste italiane diventano materiale per accendere le luci sulla sua vita privata. In realtà da qualche settimana a DiCaprio viene attribuita una relazione con un'altra top model, la famosa Gigi Hadid. A giugno, infatti, sia Hadid che Neelam Gill erano stati avvistati in un esclusivo ristorante londinese, poco prima che arrivassero Leo DiCaprio e i suoi genitori.

Ma secondo fonti ben informate, che hanno riferito alcuni dettagli a People, la vera love story riguarderebbe DiCaprio e Hadid. Non a caso, i due appaiono sempre più spesso a feste e ricevimenti insieme, immortalati mentre entrano ed escono dai locali in momenti diversi per depistare i fotografi.