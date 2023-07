Vladimir Luxuria smentisce la possibile conduzione de La Talpa: “Nessun segnale, è solo gossip” Valmdiri Luxuria smentisce l’indiscrezione che la vedrebbe conduttrice della prossima edizione de La Talpa. L’ex opinionista dell’Isola dei famosi ha chiarito: “A oggi non ho ricevuto alcune segnale, credo si tratti solo di gossip”.

A cura di Elisabetta Murina

Vladimir Luxuria smentisce l'indiscrezione che la vedrebbe conduttrice della prossima edizione de La Talpa. L'ex opinionista dell'Isola dei famosi, raggiunta da Tag24, ha chiarito: "A oggi non ho ricevuto alcune segnale, credo si tratti solo di gossip". Chi sarà quindi il volto del reality, che torna dopo più di 10 anni di stop?

La smentita di Vladimir Luxuria

"Ho letto anche io la notizia ma credo che non ci sia assolutamente alcun fondamento", ha chiarito Vladimir Luxuria a proposito dell'indiscrezione che sta circolando nelle ultime ore, lanciata da TvBlog, secondo la quale Mediaset la vorrebbe come conduttrice de La Talpa. Non ci sarebbe stato nessun tipo di contatto da parte dell'azienda di Pier Silvio Berlusconi: "Ad oggi non ho ricevuto alcun segnale, quindi credo si tratti solo di gossip". Tuttavia, Luxuria ha precisato che se questa proposta dovesse arrivare, di certo non la rifiuterebbe: "Bisogna sempre essere riconoscenti verso chi ti fa una proposta lavorativa. Sarei pronta a condurre qualsiasi trasmissione”.

Quando dovrebbe andare in onda La Talpa

Fin dalla presentazione degli scorsi palinsesti Mediaset, La Talpa è sempre stata nei piani di Mediaset, ma senza mai essere pianificata fino in fondo. Il reality avrebbe faticato a lungo prima di trovare una sua collocazione e, dopo numerosi rinvii, sembra che la questione sia ora risolta. Non più prodotta dalla Fascino di Maria De Filippi, la nuova e moderna versione dello show dovrebbe essere presentata ai telespettatori nella primavera 2024, anche se manca ancora una data ufficiale di partenza. Saranno tante le novità del format, trasmesso l'ultima volta nel 2008, mentre la certezza è il concept originale: trovare appunto la Talpa tra tutti i concorrenti in gara. Il resto è ancora da definire e ufficializzare, a cominciare dalla conduttrice.