Vladimir Luxuria verso la conduzione de La Talpa, quando andrà in onda il reality Secondo TVBlog, sarà Vladimir Luxuria la nuova conduttrice de La Talpa, dopo l’esperienza come opinionista all’Isola dei Famosi. Il reality show dovrebbe andare in onda nella primavera del prossimo anno, anche se ancora non c’è una data ufficiale.

A cura di Elisabetta Murina

Da opinionista a conduttrice. Dopo aver commentato l'ultima edizione dell'Isola dei Famosi insieme a Enrico Papi, Vladimir Luxuria potrebbe essere il nuovo volto de La Talpa. Il reality continua a essere rimandato, ma stando alle ultime indiscrezioni sarebbe ormai pronto ad andare in onda su Italia1 nella primavera 2024.

Vladimir Luxuria possibile conduttrice de La Talpa

Stando a quanto riporta TVBlog, Mediaset starebbe pensando a Vladimir Luxuria come conduttrice de La Talpa. Il programma dovrebbe tornare in onda il prossimo anno, nei mesi primaverili, in una versione completamente modernizzata rispetto all'ultima trasmessa nel 2008, dove a trionfare fu Karina Cascella. Del concept originale il programma manterrà l'obbiettivo: quello di scoprire chi è la Talpa tra i concorrenti in gara.

Inizialmente il reality show doveva essere prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e condotto da Silvia Toffanin, compagna di Pier Silvio Berlusconi e già volto del programma Verissimo. Pare però che i piani siano cambiati e che l'azienda abbia appunto messo gli occhi sull'opinionista dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi.

Leggi anche La finale di Amici 22 andrà in onda di domenica: Mediaset ha stabilito la data ufficiale

Quando andrà in onda La Talpa

Fin dalla presentazione degli scorsi palinsesti Mediaset, La Talpa è sempre stata in programma, ma mai pianificata fino in fondo. Il reality avrebbe faticato a lungo prima di trovare una sua collocazione, che ora invece sembra essere risolta. Non più prodotta dalla Fascino di Maria De Filippi, la nuova e moderna versione dello show dovrebbe essere presentata ai telespettatori nella primavera del prossimo anno, anche se manca ancora una data ufficiale di partenza. Tante saranno le novità, mentre la certezza è il concept originale, che infatti rimarrà intatto. Tutto il resto è pronto a cambiare.