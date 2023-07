Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni, la romantica “luna di miele” in crociera per i 30 anni insieme Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni hanno festeggiato i loro 30 anni insieme con una crociera sul Mar Egeo, tra le meravigliose Isole della Grecia. La coppia ha condiviso sui social alcuni romantici scatti della loro “luna di miele”.

A cura di Elisabetta Murina

Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni festeggiano 30 anni d'amore. Per l'occasione, la coppia si è concessa una romantica crociera sul Mar Egeo, tra le meravigliose isole della Grecia. La modella ed ex concorrente di Pechino Express l'ha definita una vera e propria luna di miele.

Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni in crociera per i 30 anni d'amore

La coppia ha condiviso sui rispettivi profili Instagram alcuni scatti della vacanza in crociera sul Mar Egeo, tra le numerose isole della Grecia. Natasha Stefanenko e il marito sono partiti per una luna di miele, come l'hanno definita, senza la figlia Sasha e il resto della famiglia. Nelle immagini mostrate, i due si concedono romantiche cene vista mare, tramonti mozzafiato e un pò di relax in piscina, rendendo sempre partecipi i follower e scherzando con loro.

L'amore tra Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni

Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni si sono conosciuti nel 1993 e all'epoca lavoravano entrambi come modelli. Il loro amore, come ha raccontato l'ex concorrente di Pechino Express in un'intervista al Corriere della Sera, è nato in modo un pò particolare:

Leggi anche Loris Karius festeggia 30 anni a Milano: dopo la cena spegne le candeline al fianco di Diletta Leotta

Fece una scommessa. Mi avrebbe portato a letto nel giro di 48 ore. Anche lui aveva il pregiudizio: russa ma seria non era possibile. Perse la scommessa ma fu bravo a confessarmelo prima che poi tra noi succedesse davvero qualcosa.

Due anni dopo si sono sposati e nel 2000 è nata la figlia Sasha, che oggi ha 23 anni e che è molto legata a entrambi i genitori. Anche se il suo arrivo, inizialmente, ha messo alla prova il loro rapporto: "Io ero fuori di testa, non ne volevo sapere del sesso, mi importava soltanto della mia bambina.Se si rompe, va riparato, non buttato via" ha aggiunto",