“Mi ha fatto vedere il suo pene”, la denuncia di Anastasia Kuzmina aggredita in un ufficio postale

Anastasia Kuzmina, la ballerina di Ballando con le stelle, è stata la protagonista di una disavventura che le è capitata nella giornata di lunedì in un ufficio postale di Roma. Era allo sportello quando l'addetto delle poste le ha mostrato, con una scusa, il suo membro ritratto sul suo cellulare: "Ti scandalizzi". La ballerina ha spiegato di essere ritornata a casa sconvolta e scioccata, ma il giorno dopo si è rivolta al direttore dell'ufficio postale denunciando il dipendente e l'accaduto.

Le parole di Anastasia Kuzmina

Anastasia Kuzmina, già compagna di Alessio Di Gennaro, ha denunciato tutto in un video. Ha spiegato che lo sportellista l'ha tratta in inganno, con la scusa di darle una mano a tagliare un video sul suo smartphone: "Lui mi fa: ti scandalizzi? E io non mi chiedo perché".

Sto provando a girare questo video da mezz'ora. Ero alle poste a inviare un pacco, lunedì a mezzogiorno e mezzo. Mi chiamano a uno sportello e lo sportellista era impegnato a fare qualcosa, lui mi chiede: ma tu sai tagliare i video che sei più giovane? Puoi aiutarmi? Gli dico: va bene. Lui mi fa: ti scandalizzi? E io non mi chiedo perché, forse intendeva a tagliare i video, io volevo solo uscire al più presto possibile da là, lui mi gira il telefono e c'era il mio membro. Vabbè.

"I lupi non li incontri solo quando sei svestita e alle due di notte"

A questo punto, Anastasia Kuzmina spiega di aver avuto una reazione emotiva che l'ha costretta ad andare via ma già il giorno dopo ha denunciato tutto al direttore delle poste. Poi il riferimento alle parole di Andrea Giambruno: "I lupi si incontrano a tutte le ore e quello che molti non capiscono e che una donna ha sempre paura".

